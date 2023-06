Subieron las acciones y los bonos argentinos ante el posible acuerdo con el FMI

Los activos bursátiles de Argentina subían mayoritariamente además por una renovada ola de liquidez. Las acciones de empresas argentinas subían hasta 9% en Wall Street, pero luego recortaron a una ganancia del 5%.

En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña gana un 1,2%, a 421.400 puntos, mientras que los bonos Globales, por su parte, suben 0,7%, con un riesgo país cercano a los 2.100 puntos.

Los operadores aguardan más indicios de avances en las tratativas con el organismo multilateral con el objetivo de conseguir metas más laxas para lo que resto del año y lograr adelanto de desembolsos, en momentos en que el país cuenta con escasas reservas internacionales en plena carrera para las elecciones presidenciales.

Este viernes se registrarán vencimientos por 2.700 millones de dólares ante el FMI y, dadas las reservas netas en rojo del Banco Central, se especula con algún anuncio a la brevedad.

En el marco de un evento de la Cámara Argentina de la Construcción, el ministro de Economía y precandidato a presidente por la coalición oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que “en las próximas horas” se daría a conocer el programa con el FMI “para los próximos seis meses”.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street las subas alcanzan hasta 9%, con Edenor al frente (+8,7%), seguido de Banco Supervielle (+6,6%).

El Banco Mundial aprobó U$S 900 millones para salud, energía e infraestructura

El directorio del Banco Mundial aprobó este miércoles tres nuevos financiamientos para la Argentina que totalizan unos US$ 900 millones, de los cuales US$ 400 millones se invertirán en ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables, US$ 300 millones para mejorar la cobertura de servicios de salud, y US$ 200 millones para reducir los riesgos por inundaciones en distintas ciudades del país.

Tras la aprobación en el directorio de los préstamos al país el ministro de Economía y precandidato a Presidente por Unidos por la Patria, Sergio Massa, expresó: “a través del trabajo junto al Banco Mundial estamos avanzando en atender políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestro país", en un comunicado difundido por el organismo multilateral.

Massa agregó: "con los proyectos aprobados en el Directorio del Banco, estaremos profundizando y fortaleciendo nuestro sistema de salud pública, permitiendo dar continuidad a políticas de largo plazo centrales para nuestra población".

Asimismo, continuó Massa, "con el foco puesto en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, estaremos llevando adelante proyectos de infraestructura para mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como las inundaciones en el Norte Grande argentino, así como también proveer de más y mejores herramientas que contemplen el uso eficiente de la electricidad de las familias argentinas”, completó. ,

Los tres proyectos son préstamos de margen variable, reembolsables en 32 años y tienen un período de gracia de siete años.

El proyecto de energía permitirá, entre otros, conectar a 200.000 personas en áreas rurales remotas y generará mejoras sustantivas en eficiencia energética para más de 500.000 personas y 2.500 clubes de barrio, explicó el Ministerio de Economía, a través de un comunicado.