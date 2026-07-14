Una familia necesitó más de $1.500.000 para no caer en la pobreza en junio

Según los datos del Indec un grupo familiar de cuatro integrantes requirió de $1.531.473 para no ser pobre y de $689.853 para no caer en la indigencia.
Una familia de compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El mismo grupo familiar requirió de $689.853 para comprar la cantidad mínima de comida que le permita subsistir y no caer en la indigencia, a partir de los datos difundidos por el organismo.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA) de junio subió y marcó el incremento del 1,3% con relación a mayo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) subió un 2,2%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,3% y de 35,7%, respectivamente.
La CBA se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).
Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtuvo mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.
La composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determinó un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar.
A continuación se presentaron los tres ejemplos de cómo se determina la cantidad de unidades consumidoras (adultos equivalentes) para diferentes hogares.
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