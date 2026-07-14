Una familia necesitó más de $1.500.000 para no caer en la pobreza en junio

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtuvo mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

La composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determinó un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar.

A continuación se presentaron los tres ejemplos de cómo se determina la cantidad de unidades consumidoras (adultos equivalentes) para diferentes hogares.