ARCA abrió un plan para cancelar deudas fiscales: quiénes pueden acceder

El régimen estará disponible hasta el 30 de octubre para pequeños contribuyentes, pymes y entidades sin fines de lucro. Exige un anticipo y no reduce intereses ni multas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago para que pequeños contribuyentes, micro, pequeñas y medianas empresas y entidades sin fines de lucro puedan regularizar deudas fiscales. La adhesión estará abierta hasta el 30 de octubre e incluirá obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio.
El esquema prevé hasta 18 cuotas para micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y organizaciones sin fines de lucro. En esos casos será necesario realizar un anticipo del 5% de la deuda y se aplicará una tasa de financiación mensual del 2,75%. Para las empresas medianas, el plazo máximo será de 15 cuotas y el pago inicial ascenderá al 10%.
El plan contempla deudas en el pago de aportes a la seguridad social, aduaneras, intereses e impuestos nacionales, entre otras. También podrán incorporarse retenciones y percepciones impositivas, aunque con un límite menor: hasta nueve cuotas para los contribuyentes de menor tamaño y siete para las empresas medianas.
ARCA aclaró que el régimen no implica una reducción de intereses ni la condonación de multas. Además, quedaron excluidos los anticipos y pagos a cuenta, los aportes a obras sociales, las cuotas de ART, los aportes al régimen de casas particulares y las obligaciones incluidas en otros planes de pago vigentes.
El lanzamiento del plan coincide con un escenario de menor recaudación tributaria. Según datos oficiales, los ingresos fiscales cayeron en términos reales en diez de los últimos once meses.
Especialistas apuntaron a que en un contexto en que muchas MiPyMEs acumulan deudas fiscales como consecuencia de las dificultades económicas de los últimos años, se hacía necesario un plan de pagos en cuota y evitar los embargos o ejecuciones.
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