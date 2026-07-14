ARCA abrió un plan para cancelar deudas fiscales: quiénes pueden acceder

El lanzamiento del plan coincide con un escenario de menor recaudación tributaria. Según datos oficiales, los ingresos fiscales cayeron en términos reales en diez de los últimos once meses.

Especialistas apuntaron a que en un contexto en que muchas MiPyMEs acumulan deudas fiscales como consecuencia de las dificultades económicas de los últimos años, se hacía necesario un plan de pagos en cuota y evitar los embargos o ejecuciones.