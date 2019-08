Julieta Venegas: ahora es una actriz... con canciones nuevas

La Enamorada es un espectáculo en el que una mujer frágil e intensa toma la palabra y propone un viaje en el que los espectadores son testigo de confesiones y relatos pequeños, pero entrañables en el marco de un cuidado diálogo entre lo musical, lo poético y lo plástico.

Al relatar cómo surgió el proyecto, Julieta detalló: "Se armó un proyecto súper lindo. Fue un proceso largo y bonito. Todo comenzó con el texto de Santi (Santiago Loza), que es una preciosidad. No lo puedo describir exactamente con palabras, pero ha hecho un trabajo increíbles junto a Guille (Guillermo Cacace, el director). Ellos encontraron el tono para que yo pueda jugar con ese texto y no forzar mi actuación. Yo ya me había enamorado de ese texto claro y lindo. Toca temas que son los que me interesan. Mi personajes es... es una loca, jaja".

Los temas musicales de la obra son siete. "Las canciones -contó ella- son todas nuevas, especialmente escritas para La Enamorada junto a Santiago. Todo fue ocurriendo casi sin querer. Por ejemplo, cuando llegaron las canciones. Cuando ya nos veníamos juntando un montón de veces, le dije a Santi que había que hacer canciones para esto. Y él, que tiene una facilidad asombrosa para juntar los textos, se juntó conmigo para escribir las canciones. Son hermosas. Lo lindo de todo es que en este proyecto ni sabíamos hacia dónde íbamos. No había una fecha, ni una obligación de culminar algo. Fue lo opuesto a lo que se suele hacer. No hubo rigidez. Yo creo que todos andábamos buscando eso, y se dio. Es más, tenemos pensado escribir más canciones, no para este proyecto. El tiene una gran facilidad para el lenguaje".

ADEMÁS:

Poroto Cubero y Nicole Neumann no logran acercarse ni por sus hijas

Cau Bornes sigue en casa de Lynch hasta la mudanza

¿Por qué decidió subirse a un escenario a interpretar un texto? Ella misma explicó que "andaba con ganas de conectar lo que hago musicalmente, con otra cosa. Sólo estoy interpretando, no pretendo ser actriz. No es que en mi cabeza tenía la idea de hacer una obra y actuar. Yo le escribí a Santi porque me gustó lo que había escrito. Solo le pregunté si ya había hecho algo con música, pero no con una intención especial. Fue por la pura emoción que había sentido al leer. En ningún momento se me ocurrió pensar en que yo pudiera ser quien fuera a interpretar a ese texto. Nada que ver. Sí pensé en mezclar texto y música, pero no para que yo lo interpretara. Nunca lo hice antes. El me dio el empujón para juntarme con una productora (Romina Chepe). Me gustó la idea del equipo, la manera de trabajar, de la cooperativa... Se fue dando. El proceso fue muy bonito, tanto como el fin. Esto es completamente nuevo para mí. Siento una sensación rara y linda. Ni sé cuál será el resultado".

"Me divierto en los ensayos. Un montón", aseguró Julieta, quien añadió: "Cuando empezamos a trabajar el texto me sentía que estaba dando pasos en la oscuridad. No tenía ni idea hacia dónde iba y lo que hacía era confiar en Guille (el director) y en su visión. Yo le dije que es mi ‘Miyagi’, porque me estuvo ayudando un montón, no sólo con el personaje sino también en cuestiones de la vida. En esos diálogos construimos todo. Y sentarme a escribir canciones con Santi (autor) también fue maravilloso. Ahora sí, estoy entregada a este proyecto y lo estoy disfrutando a pleno. Estoy viviendo una experiencia hermosa. Además, ahora que volvía a meterme en un estudio para grabar las canciones, eso me hizo muy bien. Yo estaba muy desconectada con grabar. No tenía ganás... Estaba escribiendo canciones, pero la realidad era que tenía ganas de tocarlas en vivo solamente. Ni tenía ganas de grabarlas. Esta experiencias me regresó a eso, a volver a tener ganas".

Además recalcó: "Volví a la fuente. A conectar con un proceso creativo que no tiene tanto que ver con el resultado, sino que es más por el camino a recorrer. Yo acá estoy aprendiendo mucho, a estar sobre un escenario, a contar una historia, que además es rara y linda".

"No sé cómo reaccionarán mis fanáticos que vengan a verme, pero espero que la pasen bien. Muchos se piensan que La Enamorada es un nuevo disco mío, jaja. Los confundo. No han entendido que estoy haciendo un personaje. Ojo, esa ambigüedad me gusta. Si vienen pensando que van a ver un concierto, no es así, pero cantar, canto. No canto varias historias, sino que cuento una historia completa".