Alarma por el faltazo de Solita Silveyra al teatro: qué le pasó a la actriz

LOS ANTECEDENTES CON BRANDONI

"Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se vienen realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”.

“Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”, informó Rottemberg, también en su momento.