Alarma por el faltazo de Solita Silveyra al teatro: qué le pasó a la actriz

La actriz habría sufrido una descompensación que la obligó a alejarse de los escenarios por unos días. Pero la recuperación marcha bien.
En los últimos días, Soledad Silveyra alarmó con el presente en su salud. La actriz debió ausentarse de Quien es quien, en el Multitabarís, la comedia en Calle Corrientes, en pleno centro porteño, en la que comparte protagónico con Luis Brandoni. Las funciones de la pieza teatral se suspendieron repentinamente por lo que habría sido una descompensación, y las dudas se instalaron.
Fue Carlos Rottemberg, productor teatral de la obra, quien dio detalles de cómo está la artista : “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa. Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada".
"Lo que le pasó a Solita, no reviste gravedad. De hecho, hablé con ella y se está recomponiendo muy bien. Se estima, en principio, que su regreso al escenario será este miércoles", anticipó Rottebemberg, en diálogo con Teleshow, ya que el es el encargado de la producción integral del espectáculo, sobre cuando Silveyra volverá a lucirse sobre las tablas.
Recordemos que en el verano, la obra también debió ser suspendida por un tiempito a consecuencia de un inconveniente en el bienestar de Brandoni. Por entonces, el artista sufrió un pico de presión.
"Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se vienen realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”.
“Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”, informó Rottemberg, también en su momento.
comentar