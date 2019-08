Poroto Cubero y Nicole Neumann no logran acercarse ni por sus hijas

Mientras Cubero dice que no recibió ningún reclamo y en todo caso se lo dirijan a sus abogados, aceptó el consejo de Pampita de "conectar como padres" con su ex. Pero Neumann contestó con una ironía.

N icole Neumann recurrió a una cámara oculta para demostrar que su ex marido, Poroto Cubero, no cumplía con las horas en las que ella tenía que llevarse a sus hijas. En esa cámara puede verse que la modelo le pidió información al personal de seguridad, que respondió que no estaba autorizado a responder sus inquietudes.