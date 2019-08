Norman Reedus: "No sabe cuántos tatuajes vi con mi cara"

Usted trabaja en París, ¿cómo se siente cuando camina por sus veredas en un país que se habla francés?

NR: Nos alojamos en el Bristol Hotel, justo frente a las oficinas de Macron y de los policías y militares, incluso me fotografiaron con muchos de ellos. Fue así que aprendí algo del francés. (Risas) Luego fuimos al Crazy Horse donde supe un poco más. Después el Bastille Day celebrando con muchos fuegos artificiales disparados desde la Torre Eiffel, también ayudó. Sí, me encantó Francia.

¿Cómo está con el alemán?

NR: Vamos, apenas puedo hablar el inglés. ¿Qué quiere de mi? (reimos). estoy trabajando en mi alemán, en mi francés y en mi inglés. .Acabo de llegar del Japón, y estoy trabajando en mi japonés.

Vamos ahora a la serie , la décima temporada donde se vislumbra una guerra fría. ¿Puede contarme que sucede con la historia y con Daryl?

NR: Bueno, hemos perdido alguna gente grande en los episodios, así como grupo, todavía seguimos en el mismo sentido. Comenzamos en la última temporada yo en el bosque, y Carol buscándome y traerme de vuelta. Cuando vuelvo a ese grupo se arma un tremendo lío. Se había perdido el grupo y todos estaban desorientados porque habían perdido a sus líderes. Habían perdido a su líder de Hilltop. Perdieron a Rick de Alejandría. Yo no estaba en esos grupos. Asé que retorne a su grupo, al cual me uní. Los otros representaban una gran amenaza por sus crueles asesinatos en masa.

¿Cual fue la actitud de su grupo?

NR: En el libreto yo había vuelto por otras razones y cuando les pregunté quién era su líder, todos se quedaron callados mirándome. O sea que me transformé en el jefe para luchar contra una horda con piel de zombies en sus caras. Es un caos completo. pero son muy buenos porque roban cosas y ellos mienten. Para mi todo eso es fantásticamente bueno para la televisión, pero yo haciendo el personaje de Daryl, quisiera matarlos a uno por uno, es una pesadilla para mi.

¿Se transforma en el líder?

NR: Si, soy definitivamente el líder. Por la temporada pasada y por esta.

¿Le gusta serlo?

NR: Me gusta. Siempre fui particular en la serie y la gente me siguió. Ellos escuchaban mi consejo, me miraban como si fuera el líder y yo de mala gana los guío. Ahora, lo estoy haciendo a propósito y ellos me miran para salvarse de sus dificultades una y otra vez con el resultado malogrado. Así que ahora están en un lugar interesante. La muchacha que hace el rol de Carol es un problema para mí. Está perdiendo su cabeza y yo, tratando de arreglar sus cosas y así evitar que nos asesinen a todos. Solo Dios y los que escriben el libreto saben cómo sigue.

¿Participó de alguna reunión de esta serie en Atlanta?

NR: Oh no! Yo soy un actor, a mi no me invitaron a ninguna reunión. Quiero decir que todos tenemos opiniones, pero no sé nada. No tengo idea de adónde vamos y qué es lo que están haciendo. Pero si se que nosotros todavía estamos fuertes, estamos allí.

¿Vio a alguien vestido como su personaje?

NR: No sabe cuántos tatuajes de mi cara he visto en la gente. Son miles. Mi firma está tatuada en la gente. Literalmente he visto mis caras tatuadas en caras y en sus nalgas (Risas).