¿Quién es la ex participante que vuelve a Gran Hermano?

Santiago del Moro confirmó el ingreso de Tamara Paganini luego de la salida voluntaria de Jenny Mavinga,
El anuncio generó impacto inmediato. Santiago del Moro confirmó que Tamara Paganini reingresa a Gran Hermano Generación Dorada luego de la salida voluntaria de Jenny Mavinga, en un momento clave para la dinámica del reality.
“Hoy 22.15 ¡vuelve ‘ELLA’ a su casa! ¡Y vuelve por todo!”, expresó el conductor en redes sociales. Minutos después, despejó cualquier duda: “Bienvenida Tamara”. Así, se puso fin a los rumores y se oficializó el regreso de una de las figuras más recordadas del programa.
Paganini fue una de las protagonistas de la primera edición de Gran Hermano en Argentina, emitida en 2001. Con 27 años al momento de ingresar, se destacó rápidamente y se consolidó como una de las figuras centrales del ciclo.
Permaneció 112 días en la casa y alcanzó la final. Sin embargo, quedó en el segundo lugar, detrás de Marcelo Corazza, quien se consagró ganador de aquella edición histórica.
Su perfil directo y su fuerte presencia en el juego generan expectativa sobre el impacto que podría tener en la convivencia actual, marcada por tensiones y alianzas inestables.
La salida de Mavinga y los motivos detrás
El ingreso de Paganini se produce tras la decisión de Jenny Mavinga de abandonar el programa.
“Me encuentro bien ahora. La noche que salí fue muy dura para mí”, relató. También detalló: “Yo salí muy angustiada, un par de horas antes tenía ataques de pánico adentro de la casa”.
Según explicó, los síntomas se intensificaron con el paso de los días: “No podía dormir de noche, me empezó a agarrar angustia, que era cada vez más fuerte”. Aunque intentó continuar en competencia, finalmente optó por priorizar su bienestar.
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