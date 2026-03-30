¿Quién es la ex participante que vuelve a Gran Hermano?

eb56c8f7-eef0-4a1f-9bf1-cffbcc217c27 Captura de redes sociales.

Su perfil directo y su fuerte presencia en el juego generan expectativa sobre el impacto que podría tener en la convivencia actual, marcada por tensiones y alianzas inestables.

La salida de Mavinga y los motivos detrás

El ingreso de Paganini se produce tras la decisión de Jenny Mavinga de abandonar el programa.

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“Me encuentro bien ahora. La noche que salí fue muy dura para mí”, relató. También detalló: “Yo salí muy angustiada, un par de horas antes tenía ataques de pánico adentro de la casa”.

Según explicó, los síntomas se intensificaron con el paso de los días: “No podía dormir de noche, me empezó a agarrar angustia, que era cada vez más fuerte”. Aunque intentó continuar en competencia, finalmente optó por priorizar su bienestar.