Educación: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense formalizó la decisión mediante un decreto publicado este 6 de marzo. La medida apunta a ampliar el acceso al nivel inicial y garantizar vacantes en todo el territorio provincial.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, oficializó que la sala de 3 años será obligatoria a partir del ciclo lectivo 2027. La medida fue publicada este 6 de marzo en el Boletín Oficial bonaerense mediante el Decreto 158/2026, que dispone avanzar con la universalización del nivel inicial en todo el territorio.
La norma establece que el Estado provincial deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso de todos los niños y niñas a esta etapa educativa. La implementación quedará a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, organismo responsable de planificar la expansión del sistema según la cantidad de vacantes disponibles y el crecimiento poblacional de cada distrito.
La medida había sido tratada en la legislatura e ingresado en el Senado bonaerense, pero no llegó a tratarse en el recinto, por lo que el Gobierno provincial avanzó ahora con la implementación de la política a través de un decreto.
Según el decreto, el proceso se organizará a partir de un análisis de la infraestructura existente y de la proyección demográfica. El objetivo es ampliar gradualmente la oferta de jardines para que la obligatoriedad pueda cumplirse en todas las localidades cuando entre en vigencia.
La normativa también establece que se dará prioridad a las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica, con la intención de garantizar igualdad de acceso a la educación temprana.
Durante la apertura del 154º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, Axel Kicillof, gobernador de la provincia, señaló que la decisión forma parte de una política más amplia vinculada al acceso educativo. Según expresó, el objetivo es asegurar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los primeros años.
De acuerdo con datos oficiales citados en la norma, el Censo Nacional 2022 indicó que el 74,2% de los niños y niñas de 3 años ya asistía a jardines o espacios educativos en la provincia. Además, entre 2019 y 2025 la cantidad de secciones estatales del nivel inicial creció 8,2%.
En ese período se inauguraron cerca de 300 edificios escolares, de los cuales más del 40% corresponden a jardines de infantes. Como resultado, la cobertura del nivel inicial alcanzó el 87,5% en 2025, según los registros oficiales.