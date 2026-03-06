Educación: la sala de tres años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires

La norma establece que el Estado provincial deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso de todos los niños y niñas a esta etapa educativa. La implementación quedará a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, organismo responsable de planificar la expansión del sistema según la cantidad de vacantes disponibles y el crecimiento poblacional de cada distrito.

300 escuelas nuevas en toda la provincia son el resultado de eso que tanto ataca el Gobierno nacional: un Estado que invierte, acompaña e incluye.



¡Tiene que haber educación pública, gratuita y de calidad para todos! Ese es nuestro camino. pic.twitter.com/ErpqVaXKcq — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 5, 2026

La medida había sido tratada en la legislatura e ingresado en el Senado bonaerense, pero no llegó a tratarse en el recinto, por lo que el Gobierno provincial avanzó ahora con la implementación de la política a través de un decreto.

Según el decreto, el proceso se organizará a partir de un análisis de la infraestructura existente y de la proyección demográfica. El objetivo es ampliar gradualmente la oferta de jardines para que la obligatoriedad pueda cumplirse en todas las localidades cuando entre en vigencia.

axel-kicillof El decreto se apoya en lo establecido por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación Provincial N° 13.68.

La normativa también establece que se dará prioridad a las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica, con la intención de garantizar igualdad de acceso a la educación temprana.

Durante la apertura del 154º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, Axel Kicillof, gobernador de la provincia, señaló que la decisión forma parte de una política más amplia vinculada al acceso educativo. Según expresó, el objetivo es asegurar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los primeros años.

De acuerdo con datos oficiales citados en la norma, el Censo Nacional 2022 indicó que el 74,2% de los niños y niñas de 3 años ya asistía a jardines o espacios educativos en la provincia. Además, entre 2019 y 2025 la cantidad de secciones estatales del nivel inicial creció 8,2%.

kicillof-jardin El Gobierno provincial avanzó con la implementación de la política a través de un decreto.

En ese período se inauguraron cerca de 300 edificios escolares, de los cuales más del 40% corresponden a jardines de infantes. Como resultado, la cobertura del nivel inicial alcanzó el 87,5% en 2025, según los registros oficiales.