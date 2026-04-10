La UBA le reclama a Manuel Adorni la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Reclamo docente, caída salarial y nuevas protestas

En paralelo, desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) denunciaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según informaron, los trabajadores universitarios acumulan 16 meses consecutivos de caída salarial, con una pérdida del 32,8% desde noviembre de 2023.

El secretario general del gremio, Daniel Ricci, advirtió sobre un “deterioro inédito” y aseguró que para recuperar el nivel salarial previo se necesitaría un incremento cercano al 48,7%. En ese marco, la federación realizó una jornada de protesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.

A este escenario de conflicto se suma una nueva medida impulsada por docentes de la UBA nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), que este viernes llevarán adelante clases públicas frente a la Casa Rosada y una feria de ciencias en Plaza de Mayo. La iniciativa, bajo la consigna “De la casa de Adorni a la Casa de Gobierno”, busca visibilizar el reclamo por la aplicación inmediata de la ley. Ayer jueves se realizó una clase pública frente a la casa de Adorni, en Caballito.

Desde el gremio advierten que la situación salarial es crítica, con ingresos en mínimos históricos y una pérdida estimada del poder adquisitivo cercana al 35%. Señalan, además, que el incumplimiento del Gobierno se extiende desde la promulgación de la norma, acumulando meses sin ejecución efectiva pese a su ratificación legislativa y a los fallos judiciales que ordenan su implementación.

La jornada incluirá charlas abiertas y actividades científicas junto a trabajadores del sistema de investigación, en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología. En paralelo, continuarán las medidas de fuerza en distintas facultades, con especial impacto en el Ciclo Básico Común (CBC), donde el inicio de clases ya se ve afectado.