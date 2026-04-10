La UBA le reclama a Manuel Adorni la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional sigue sin implementar la norma, pese a haber sido sancionada y ratificada por el Congreso y avalada por la Justicia. Este viernes, docentes de la UBA llevarán adelante clases públicas frente a la Casa Rosada.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) le exigió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que adopte medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma prevé la actualización de los salarios docentes y nodocentes, además de recursos para el funcionamiento de las universidades, pero aún no fue implementada.
A través de una resolución, la casa de estudios advirtió que la falta de aplicación “constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes”, ya que compromete la planificación y el sostenimiento de las actividades académicas. En ese sentido, reclamó al Gobierno cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, que también contemplan la recomposición de las becas estudiantiles.
La ley había sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero luego fue ratificada por el Congreso. Ante su suspensión, la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional iniciaron acciones judiciales. En diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una medida cautelar y declaró inaplicable el decreto que frenaba la norma, decisión que fue ratificada el 31 de marzo de 2026 por la Cámara del mismo fuero.
En paralelo, desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) denunciaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según informaron, los trabajadores universitarios acumulan 16 meses consecutivos de caída salarial, con una pérdida del 32,8% desde noviembre de 2023.
El secretario general del gremio, Daniel Ricci, advirtió sobre un “deterioro inédito” y aseguró que para recuperar el nivel salarial previo se necesitaría un incremento cercano al 48,7%. En ese marco, la federación realizó una jornada de protesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.
A este escenario de conflicto se suma una nueva medida impulsada por docentes de la UBA nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), que este viernes llevarán adelante clases públicas frente a la Casa Rosada y una feria de ciencias en Plaza de Mayo. La iniciativa, bajo la consigna “De la casa de Adorni a la Casa de Gobierno”, busca visibilizar el reclamo por la aplicación inmediata de la ley. Ayer jueves se realizó una clase pública frente a la casa de Adorni, en Caballito.
Desde el gremio advierten que la situación salarial es crítica, con ingresos en mínimos históricos y una pérdida estimada del poder adquisitivo cercana al 35%. Señalan, además, que el incumplimiento del Gobierno se extiende desde la promulgación de la norma, acumulando meses sin ejecución efectiva pese a su ratificación legislativa y a los fallos judiciales que ordenan su implementación.
La jornada incluirá charlas abiertas y actividades científicas junto a trabajadores del sistema de investigación, en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología. En paralelo, continuarán las medidas de fuerza en distintas facultades, con especial impacto en el Ciclo Básico Común (CBC), donde el inicio de clases ya se ve afectado.