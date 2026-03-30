Tercera semana de paro universitario y clase pública frente a la casa de Manuel Adorni

Tercera semana de paro en reclamo de la Ley de Financiamiento

Este lunes 30 comenzó la tercera semana del paro nacional universitario, una medida que busca presionar por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento aprobada en el Congreso el año pasado. El cese de actividades, impulsado por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, también tiene como objetivo lograr una recomposición salarial urgente, ya que los gremios denuncian un atraso crítico frente a la inflación.

En los primeros días de marzo, los docentes de la UBA presentaron un informe salarial que dejó datos preocupantes: el sueldo real hoy se encuentra en su mínimo histórico, estando un 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso un 2,7% peor que los niveles alcanzados en la crisis de 2004. Debido a esto, facultades como la de Luján (UNLu) y La Plata (UNLP) mantienen medidas de fuerza durante toda la semana, mientras se prevén más concentraciones y posibles marchas en distintos puntos del país.