Tercera semana de paro universitario y clase pública frente a la casa de Manuel Adorni

Estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se concentrarán este martes para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento, vinculando el ajuste educativo con las denuncias patrimoniales contra el funcionario.
Estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA realizarán, este martes 31, clases públicas frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El objetivo de la movida es visibilizar el reclamo por la “inmediata aplicación” de la ley de presupuesto universitario en el barrio de Caballito.
A partir de las 10, toda la comunidad académica se va a congregar para arrancar una jornada que abrirá con una clase sobre extractivismo y la Ley de Glaciares, donde se buscará analizar la relación entre el modelo económico, el saqueo de recursos y el desfinanciamiento de la educación pública por parte del gobierno de Javier Milei.
La medida es impulsada por la Secretaría General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), encabezada por Luca Bonfante, quien estará acompañado por gremios docentes como AGD-UBA. “Mientras se profundiza el vaciamiento de la universidad pública, seguimos viendo denuncias sobre el enriquecimiento de funcionarios como Adorni que contrastan con la crisis que vivimos”, sostuvo Bonfante, exigiendo que se deje de ajustar sobre la educación.
Por su parte, Juan Duarte, docente del CBC, remarcó que la docencia universitaria está siendo empujada a condiciones cada vez más precarias. Para el profesor, resulta "inadmisible" que quienes defienden el ajuste estén atravesados por cuestionamientos públicos sobre su situación patrimonial. Esta convocatoria es parte de un conjunto de acciones que buscan denunciar el recorte, defender la universidad pública y reclamar condiciones dignas para estudiar y trabajar.
Este lunes 30 comenzó la tercera semana del paro nacional universitario, una medida que busca presionar por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento aprobada en el Congreso el año pasado. El cese de actividades, impulsado por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, también tiene como objetivo lograr una recomposición salarial urgente, ya que los gremios denuncian un atraso crítico frente a la inflación.
En los primeros días de marzo, los docentes de la UBA presentaron un informe salarial que dejó datos preocupantes: el sueldo real hoy se encuentra en su mínimo histórico, estando un 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso un 2,7% peor que los niveles alcanzados en la crisis de 2004. Debido a esto, facultades como la de Luján (UNLu) y La Plata (UNLP) mantienen medidas de fuerza durante toda la semana, mientras se prevén más concentraciones y posibles marchas en distintos puntos del país.