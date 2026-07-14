El cambio que planea Lionel Scaloni para el encuentro ante Inglaterra

Simeone, en cambio, tuvo menos participación en la Copa del Mundo. El atacante de 23 años solo sumó minutos frente a Jordania, en el cierre de la fase de grupos, cuando integró la formación inicial.

Más allá de esa posible modificación, el resto del equipo sería el mismo que viene de eliminar a Suiza en los cuartos de final. En el arco estará Emiliano Martínez; la defensa la conformarán Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; mientras que Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández completarán el mediocampo.

En ataque no habría cambios: Lionel Messi y Julián Álvarez volverán a ser la dupla ofensiva. El delantero de Manchester City llega en un gran momento tras marcar un golazo en el alargue frente a Suiza.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul (o Nicolás González o Giuliano Simeone), Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.