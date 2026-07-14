El cambio que planea Lionel Scaloni para el encuentro ante Inglaterra

El DT mantendría la defensa de cuatro, pero analiza una variante en el mediocampo. Nicolás González y Giuliano Simeone aparecen como las principales alternativas.
Lionel Scaloni ultima los detalles para la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra y, aunque no planea modificar el esquema, evalúa una variante que podría sorprender. El entrenador mantendría la línea de cuatro defensores, pero analiza sacar del equipo titular a Rodrigo De Paul, una fija durante todo el torneo, que viene mostrando un irregular desempeño.
El mediocampista del Inter de Miami fue titular en todos los partidos del Mundial, aunque su rendimiento estuvo por debajo de su nivel habitual. Incluso, ya había estado cerca de perder su lugar antes del cruce con Egipto y fue reemplazado durante los encuentros frente a los egipcios y Suiza.
Si finalmente De Paul sale del once, los principales candidatos para reemplazarlo son Nicolás González y Giuliano Simeone, dos futbolistas con despliegue, velocidad y compromiso para colaborar en la recuperación.
González fue el primer cambio de Scaloni en los partidos frente a Argelia, Austria, Cabo Verde, Egipto y Suiza, además de haber estado muy cerca de ser titular en los octavos de final.
Simeone, en cambio, tuvo menos participación en la Copa del Mundo. El atacante de 23 años solo sumó minutos frente a Jordania, en el cierre de la fase de grupos, cuando integró la formación inicial.
Más allá de esa posible modificación, el resto del equipo sería el mismo que viene de eliminar a Suiza en los cuartos de final. En el arco estará Emiliano Martínez; la defensa la conformarán Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; mientras que Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández completarán el mediocampo.
En ataque no habría cambios: Lionel Messi y Julián Álvarez volverán a ser la dupla ofensiva. El delantero de Manchester City llega en un gran momento tras marcar un golazo en el alargue frente a Suiza.
Emiliano Martínez; Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul (o Nicolás González o Giuliano Simeone), Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.