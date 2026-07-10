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Scaloni sobre España y Francia: "Son dos grandes equipos y favoritos"

El entrenador de la Selección dejó varias definiciones sobre el Mundial, el rendimiento del equipo, Lionel Messi, el arbitraje y la frase de Lamine Yamal.

Más allá de la formación para enfrentar a Suiza, Lionel Scaloni dejó varias definiciones sobre el presente de la Selección Argentina y el desarrollo del Mundial 2026. El entrenador se mostró conforme con el rendimiento del equipo y aseguró que la Albiceleste llega fortalecida a los cuartos de final.

Al analizar el torneo, destacó el crecimiento de las principales selecciones. "España ganó merecidamente, aunque le costó. Francia dio un golpe de autoridad. Nosotros también estamos bien; más allá del partido con Cabo Verde, generamos muchas situaciones y contra Egipto jugamos incluso mejor", afirmó.

Para Scaloni, el equipo ya demostró que puede responder en escenarios de máxima exigencia. "Perder 2-0 en un Mundial y seguir jugando como lo hizo Argentina demuestra que a este grupo ya no le pesa la responsabilidad. Qatar quedó en la espalda de este equipo", sostuvo.

Consultado por la frase de Lamine Yamal, quien definió el cruce entre España y Francia como una "final anticipada", el DT coincidió plenamente. "Claro que lo es. Son dos grandes equipos, dos de los favoritos, y uno de los dos va a quedar en el camino. No me parece mal que haya dicho eso porque es la realidad", explicó.

También elogió el presente de la Roja y destacó su evolución durante el campeonato. "Está yendo de menos a más, hizo un gran partido y ahora tendrá una prueba muy dura. Es un equipo temible", aseguró.

ADEMÁS: Scaloni dio pistas del equipo para enfrentar a Suiza y elogió el ingreso de Leandro Paredes

Sobre Lionel Messi, Scaloni volvió a destacar el estado físico y futbolístico del capitán. "Leo hizo una preparación muy buena. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. Mientras él quiera, va a seguir siendo el mejor", afirmó.

El entrenador también se refirió a las críticas por los arbitrajes y descartó cualquier tipo de favoritismo hacia Argentina. "Con el VAR es muy difícil que te ayuden. Nos explicaron el reglamento antes del Mundial y se está cumpliendo. A Lisandro Martínez le pisaron el pie y era falta. No hay otra lectura", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que las discusiones nacen principalmente en las redes sociales. "Se magnifica todo. Hay gente que no quiere que gane Argentina, como pasa con cualquier selección que viene de ser campeona, pero no existe ningún favoritismo", aseguró.

Por último, Scaloni reconoció que repetir el nivel mostrado en Qatar 2022 no siempre es posible. "No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar. Lo intentamos, pero no es fácil", concluyó.

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