Scaloni sobre España y Francia: "Son dos grandes equipos y favoritos"

También elogió el presente de la Roja y destacó su evolución durante el campeonato. "Está yendo de menos a más, hizo un gran partido y ahora tendrá una prueba muy dura. Es un equipo temible", aseguró.

Sobre Lionel Messi, Scaloni volvió a destacar el estado físico y futbolístico del capitán. "Leo hizo una preparación muy buena. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. Mientras él quiera, va a seguir siendo el mejor", afirmó.

El entrenador también se refirió a las críticas por los arbitrajes y descartó cualquier tipo de favoritismo hacia Argentina. "Con el VAR es muy difícil que te ayuden. Nos explicaron el reglamento antes del Mundial y se está cumpliendo. A Lisandro Martínez le pisaron el pie y era falta. No hay otra lectura", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que las discusiones nacen principalmente en las redes sociales. "Se magnifica todo. Hay gente que no quiere que gane Argentina, como pasa con cualquier selección que viene de ser campeona, pero no existe ningún favoritismo", aseguró.

Por último, Scaloni reconoció que repetir el nivel mostrado en Qatar 2022 no siempre es posible. "No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar. Lo intentamos, pero no es fácil", concluyó.