El duro fallo de un juez sobre la mudanza de la AFA

Con ese argumento descartó que la causa deba tramitar en Campana y sostuvo que todos los actos investigados habrían tenido lugar dentro de la jurisdicción porteña. Tras el rechazo, el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara en lo Penal Económico.

Tapia y Toviggino también se encuentran procesados en otra investigación por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico.

El fallo reavivó la disputa por qué tribunal debe investigar las denuncias contra dirigentes de la AFA.

Además, ambos continúan embargados por 350 millones de pesos y mantienen una prohibición de salida del país, aunque Tapia obtuvo autorización judicial para viajar durante el Mundial.

Por otra parte, el traslado del domicilio legal de la AFA a Pilar fue previamente avalado por la Cámara Nacional en lo Civil, aunque ese fallo fue apelado por el Estado y podría ser revisado por la Corte Suprema.