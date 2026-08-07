El duro fallo de un juez sobre la mudanza de la AFA

El magistrado Diego Amarante rechazó apartarse de una investigación contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Sostuvo que el cambio de sede de la AFA fue una "mera formalidad y ficción jurídica".
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó un pedido para apartarse de una investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, por presuntas maniobras de desvío de fondos y facturación apócrifa y sostuvo que el cambio de domicilio social de la Asociación del Fútbol Argentino a Pilar constituye una "mera formalidad y ficción jurídica" a la hora de definir qué tribunal debe intervenir.
El planteo había sido realizado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien solicitó que el expediente fuera remitido a su juzgado por una cuestión de competencia territorial. Sin embargo, Amarante consideró que los hechos investigados habrían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, donde la AFA continuaba desarrollando su actividad principal.
"Pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas."
En su resolución, el magistrado señaló que es un hecho de "público conocimiento" que, pese al cambio formal de sede, la actividad central de la entidad seguía funcionando en el edificio de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
Con ese argumento descartó que la causa deba tramitar en Campana y sostuvo que todos los actos investigados habrían tenido lugar dentro de la jurisdicción porteña. Tras el rechazo, el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara en lo Penal Económico.
Tapia y Toviggino también se encuentran procesados en otra investigación por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico.
Además, ambos continúan embargados por 350 millones de pesos y mantienen una prohibición de salida del país, aunque Tapia obtuvo autorización judicial para viajar durante el Mundial.
Por otra parte, el traslado del domicilio legal de la AFA a Pilar fue previamente avalado por la Cámara Nacional en lo Civil, aunque ese fallo fue apelado por el Estado y podría ser revisado por la Corte Suprema.
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