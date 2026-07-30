Deportes |

Causa AFA: un testigo clave no se presentó a la audiencia en Estados Unidos

El gran jurado federal del Distrito Sur de Florida esperaba que compareciera este jueves. Al parecer, no lo hizo porque estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales para aportar pruebas a cambio de beneficios procesales.

La investigación sobre los presuntos movimientos de fondos de la firma Tourprodenter, que administró millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó este jueves un nuevo capítulo en Estados Unidos.

El testigo considerado clave en la causa, cuya identidad se mantiene bajo reserva, no compareció ante el gran jurado federal del Distrito Sur de Florida. Según trascendió, estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales para aportar pruebas e información de relevancia a cambio de beneficios procesales.

Por ahora, no hay imputaciones, ni acusaciones formales en Estados Unidos contra el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia investigan el manejo de más de 300 millones de dólares provenientes de contratos internacionales, sponsors y amistosos de la Selección.

Un Gran Jurado tenía programado comenzar con una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, con el propósito de establecer si los directivos de la AFA y un grupo de empresarios, que incluye a Faroni y Lucero entre otros, incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense.

La investigación en Estados Unidos avanza con la toma de testimonios y el análisis de documentación sobre los contratos comerciales de la AFA.

La investigación en Estados Unidos avanza con la toma de testimonios y el análisis de documentación sobre los contratos comerciales de la AFA.

ADEMÁS: Jeff Bezos podría invertir en el Liverpool FC de la Premier League

El origen y la meta de esta convocatoria quedaron expuestos de manera explícita en una orden judicial de comparecenci. La pesquisa criminal que conducen los funcionarios Michael Berger, en representación de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia, apunta a recolectar pruebas concluyentes que permitan avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el código penal norteamericano.

De este modo, la estrategia de las agencias de seguridad estadounidenses consiste en constatar los nexos que unen a la cúpula de la AFA con la empresa señalada, buscando confirmar un supuesto desvío de beneficios económicos provenientes de la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados