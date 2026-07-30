Causa AFA: un testigo clave no se presentó a la audiencia en Estados Unidos

El gran jurado federal del Distrito Sur de Florida esperaba que compareciera este jueves. Al parecer, no lo hizo porque estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales para aportar pruebas a cambio de beneficios procesales.
La investigación sobre los presuntos movimientos de fondos de la firma Tourprodenter, que administró millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó este jueves un nuevo capítulo en Estados Unidos.
El testigo considerado clave en la causa, cuya identidad se mantiene bajo reserva, no compareció ante el gran jurado federal del Distrito Sur de Florida. Según trascendió, estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales para aportar pruebas e información de relevancia a cambio de beneficios procesales.
Por su parte, el empresario teatral Javier Faroni y Diego Lucero, socio original de la empresa Central Park Drink, también habían sido mencionados en los requerimientos de la documentación del tribunal, pero no tenían obligación de presentarse a declarar durante esta jornada.
Por ahora, no hay imputaciones, ni acusaciones formales en Estados Unidos contra el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia investigan el manejo de más de 300 millones de dólares provenientes de contratos internacionales, sponsors y amistosos de la Selección.
Un Gran Jurado tenía programado comenzar con una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, con el propósito de establecer si los directivos de la AFA y un grupo de empresarios, que incluye a Faroni y Lucero entre otros, incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense.
El origen y la meta de esta convocatoria quedaron expuestos de manera explícita en una orden judicial de comparecenci. La pesquisa criminal que conducen los funcionarios Michael Berger, en representación de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia, apunta a recolectar pruebas concluyentes que permitan avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el código penal norteamericano.
De este modo, la estrategia de las agencias de seguridad estadounidenses consiste en constatar los nexos que unen a la cúpula de la AFA con la empresa señalada, buscando confirmar un supuesto desvío de beneficios económicos provenientes de la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero.
comentar