Causa AFA: un testigo clave no se presentó a la audiencia en Estados Unidos

Un Gran Jurado tenía programado comenzar con una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, con el propósito de establecer si los directivos de la AFA y un grupo de empresarios, que incluye a Faroni y Lucero entre otros, incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense.

La investigación en Estados Unidos avanza con la toma de testimonios y el análisis de documentación sobre los contratos comerciales de la AFA.

El origen y la meta de esta convocatoria quedaron expuestos de manera explícita en una orden judicial de comparecenci. La pesquisa criminal que conducen los funcionarios Michael Berger, en representación de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia, apunta a recolectar pruebas concluyentes que permitan avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el código penal norteamericano.

De este modo, la estrategia de las agencias de seguridad estadounidenses consiste en constatar los nexos que unen a la cúpula de la AFA con la empresa señalada, buscando confirmar un supuesto desvío de beneficios económicos provenientes de la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero.