Chiqui Tapia quiere seguir en la AFA hasta el Mundial 2030

La bandera fue desplegada por los jugadores argentinos después de la victoria ante Inglaterra.

Tapia negó que la FIFA haya aplicado sanciones contra la AFA por aquella bandera y destacó la importancia que tuvo el mensaje, al considerar que permitió volver a instalar el reclamo argentino por Malvinas en la agenda internacional.

Además, reconoció que estuvo preocupado antes del encuentro frente a Inglaterra debido a la enorme carga emocional que tenía el partido. Según explicó, mientras él y otros dirigentes vivían el encuentro con cierta tensión, los jugadores estaban tranquilos y enfocados en jugar.

También recordó la felicitación que recibió de Debbie Hewitt, presidenta de la asociación inglesa de fútbol, luego del partido.

La Copa América todavía no tiene sede

Respecto de la próxima Copa América, que se disputará el año próximo, Tapia evitó brindar precisiones sobre la sede y aseguró que todavía no puede revelar detalles acerca de la organización.

El dirigente también valoró el desempeño de la Selección argentina en el último Mundial y destacó que el equipo logró cumplir con el objetivo de disputar los ocho partidos de la competencia.

A su vez, cuestionó las distintas teorías conspirativas que surgieron alrededor del seleccionado durante el torneo y aseguró que ese tipo de versiones fueron una de las cuestiones que más lo molestaron.

Tapia defendió el fútbol argentino

En cuanto a la actualidad del fútbol local, el presidente de la AFA volvió a defender los torneos con 30 equipos en Primera División y respaldó la posibilidad de que los hinchas visitantes regresen a los estadios.

También consideró “justo” que el equipo que termina como líder de la tabla anual sea reconocido como campeón.

Tapia hizo referencia además a la situación de Estudiantes de La Plata y destacó que, durante su gestión, el club pudo levantar una inhibición en los últimos días, pese a las diferencias que mantiene con la dirigencia de la institución.

Por último, aseguró que mantiene una buena relación con las dirigencias de Boca y River, aunque reconoció tener mayor cercanía con Juan Román Riquelme.

“El mejor fútbol del mundo es el argentino”, sostuvo Tapia al defender al fútbol nacional y su gestión al frente de la AFA.

Ante las críticas que recibe por su ciclo, el dirigente evitó entrar en polémicas y señaló que comprende que cada club tenga sus propias posiciones: “No me meto en las particularidades de cada club. A veces uno quiere decir una cosa y le sale otra. Me puede gustar o no, pero los entiendo”.

De esta manera, Tapia dejó expuesta su intención de seguir al frente de la AFA y llegar al Mundial 2030, con la continuidad de Scaloni como una de sus principales prioridades.