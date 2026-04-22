El Gobierno avanza con el desalojo del histórico complejo de turismo social de Chapadmalal

La iniciativa busca poner en valor la infraestructura y, al mismo tiempo, reducir el costo de mantenimiento para el Estado. En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la hotelería no es una actividad que el sector público deba gestionar.

Actualmente, en el complejo permanecían únicamente trabajadores encargados de tareas de mantenimiento y seguridad. Sin embargo, también residían familiares de estos empleados, situación que desde el Gobierno consideran una ocupación irregular, motivo que derivó en las intimaciones recientes.

Un emblema del turismo social

El complejo de Chapadmalal fue construido durante la etapa previa a la primera presidencia de Juan Domingo Perón, con el objetivo de garantizar el acceso al descanso y las vacaciones a sectores populares. El proyecto dio origen a una ciudad balnearia con tarifas accesibles para trabajadores, jubilados y empleados públicos.

Con el paso del tiempo, el predio, de unas 75 hectáreas, se consolidó como un ícono del turismo social en Argentina. Cuenta con nueve hoteles de tres plantas, 19 bungalows, espacios deportivos y edificios administrativos.

Durante décadas, millones de familias accedieron por primera vez al mar a través de este sistema. Sin embargo, el complejo sufrió períodos prolongados de deterioro. En 2022, la gestión de Alberto Fernández impulsó su restauración con una inversión superior a $7.500 millones, bajo la conducción del entonces ministro Matías Lammens.

A pesar de esas obras, el mantenimiento volvió a decaer en los últimos años y hoy gran parte de la infraestructura presenta signos de abandono.

Planean crear un campus universitario en Chapadmalal

En medio del conflicto por el desalojo y el debate sobre el futuro del predio, surgió una alternativa que apunta a darle un nuevo uso público a parte del complejo. El senador nacional Maximiliano Abad impulsa la creación de un campus de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) en una de las unidades.

turismo social chapadmalal.jpg Uno de los edificios podría ser destinado a un proyecto educativo impulsado para la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La propuesta contempla adaptar uno de los nueve hoteles para transformarlo en un espacio académico con aulas, laboratorios y residencias estudiantiles. El objetivo es fortalecer la formación superior, la investigación y la articulación con el desarrollo productivo regional.

El proyecto ya había sido presentado el año pasado en el Senado y cuenta con respaldo del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. En las últimas horas, Abad recorrió las instalaciones y reafirmó su intención de avanzar con la iniciativa.

Mientras tanto, el escenario sigue en tensión. El gremio de trabajadores estatales (ATE) presentó un recurso de amparo para frenar los desalojos, mientras el Gobierno mantiene su plan de concesionar el complejo a largo plazo.