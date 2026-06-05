Boletín oficial: el Gobierno implementó un nuevo sistema digital para retirar medicamentos en farmacias

En caso de que el retiro sea realizado por un tercero autorizado, será necesaria una autorización o credencial digital emitida por el titular de la receta. Además, la farmacia tendrá la obligación de registrar el documento de identidad de quien efectúe el retiro, ya sea el paciente o una persona autorizada.

La resolución establece además que las farmacias deberán conservar los datos de facturación asociados a cada entrega como respaldo secundario. Esa información podrá ser requerida por las autoridades sanitarias ante auditorías, reclamos o investigaciones relacionadas con la dispensa de medicamentos.

Plazo de adaptación para las farmacias

Desde el Ministerio de Salud señalaron que actualmente existe una gran diversidad de sistemas utilizados por las farmacias, lo que dificulta el intercambio de información y la interoperabilidad dentro del sistema de salud.

Por ese motivo, la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud será la encargada de definir los lineamientos técnicos que deberán cumplir las plataformas digitales y de establecer protocolos de contingencia ante eventuales fallas de conectividad.

La implementación será obligatoria para todos los organismos y entidades bajo la órbita o fiscalización del Ministerio de Salud. Aunque la medida entró en vigencia este viernes, las farmacias tendrán un plazo máximo de 180 días corridos para realizar las adecuaciones técnicas y operativas necesarias.

La cartera sanitaria sostuvo que el nuevo esquema permitirá modernizar los mecanismos de registro, mejorar la fiscalización y garantizar una mayor seguridad para los pacientes en el acceso a los medicamentos.