Boletín oficial: el Gobierno implementó un nuevo sistema digital para retirar medicamentos en farmacias

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud estableció que las farmacias deberán validar y registrar de manera digital cada entrega de medicamentos. Habrá un plazo de 180 días para adaptar los sistemas.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo sistema digital para la entrega de medicamentos en farmacias de todo el país. La medida fue establecida mediante la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud y apunta a reemplazar progresivamente los registros en papel por plataformas digitales que permitan validar y registrar cada operación.
La iniciativa busca fortalecer la trazabilidad de los medicamentos, mejorar los controles y facilitar futuras auditorías dentro del sistema sanitario. Para ello, las farmacias deberán utilizar sistemas de gestión que registren digitalmente cada acto de dispensa de medicamentos ambulatorios.
Entre los principales cambios, se aprobó el uso de tokens digitales y otros mecanismos electrónicos equivalentes para identificar a los pacientes al momento de retirar medicamentos. Estos sistemas deberán contar con procedimientos seguros de autenticación y registro para garantizar la correcta identificación de los usuarios.
Cuando una persona concurra a una farmacia para retirar un medicamento, deberá validar su identidad mediante alguno de los mecanismos digitales habilitados. El sistema registrará automáticamente la operación y la vinculará con la receta correspondiente.
En caso de que el retiro sea realizado por un tercero autorizado, será necesaria una autorización o credencial digital emitida por el titular de la receta. Además, la farmacia tendrá la obligación de registrar el documento de identidad de quien efectúe el retiro, ya sea el paciente o una persona autorizada.
La resolución establece además que las farmacias deberán conservar los datos de facturación asociados a cada entrega como respaldo secundario. Esa información podrá ser requerida por las autoridades sanitarias ante auditorías, reclamos o investigaciones relacionadas con la dispensa de medicamentos.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que actualmente existe una gran diversidad de sistemas utilizados por las farmacias, lo que dificulta el intercambio de información y la interoperabilidad dentro del sistema de salud.
Por ese motivo, la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud será la encargada de definir los lineamientos técnicos que deberán cumplir las plataformas digitales y de establecer protocolos de contingencia ante eventuales fallas de conectividad.
La implementación será obligatoria para todos los organismos y entidades bajo la órbita o fiscalización del Ministerio de Salud. Aunque la medida entró en vigencia este viernes, las farmacias tendrán un plazo máximo de 180 días corridos para realizar las adecuaciones técnicas y operativas necesarias.
La cartera sanitaria sostuvo que el nuevo esquema permitirá modernizar los mecanismos de registro, mejorar la fiscalización y garantizar una mayor seguridad para los pacientes en el acceso a los medicamentos.