Pliego de Michelli: ¿Qué hará el gobierno tras la aprobación en el Senado?

En principio, que el jefe de PEN no firme el decreto para su nombramiento formal. Es una posibilidad concreta que el oficialismo no descarta. Por otro lado, comenzó a circular la chance de que Michelli no entre en funciones.

Básicamente porque su destino final es un tribunal que aún no ha sido creado. Incluso, en LLA especulan con que si finalmente Milei la designa con su firma, la Corte Suprema podría frenar su nombramiento. Ya que hay varios juzgados creados por ley que, plantean en la Casa Rosada, no fueron todavía habilitados por el máximo tribunal de justicia. Ante la falta de fondos, se genera un freno automático para la creación de estos tribunales.

Cabe destacar que, tras la sesión, el presidente posteó un mensaje en el que celebró la aprobación de los 74 pliegos, es decir, el de Michelli incluido.

“El inicio de la reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, afirmó el mandatario sobre un mensaje original de su ministro de Justicia.

Mahiques aseguró que Milei no está obligado a firmar el nombramiento

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, aseguró hoy que Javier Milei no está obligado a firmar ahora el nombramiento de Michelli y remarcó que el presidente no debe dar explicaciones por haber rechazado el pliego previamente.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al presidente, pero no lo obligó”, aseguró el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

“Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”, agregó.

Con relación a la votación en el Senado, el ministro de Justicia aseguró que era “una deuda” con “la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía”. “Llegó a niveles históricos de un 37 % aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”, sostuvo.

Y añadió: “Esta es una manera de ir saldando esa deuda y de ir dando respuesta y cumpliendo los objetivos que nos propusimos al asumir: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados”.

Sobre los próximos pasos, el ministro precisó que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos la semana próxima, con el objetivo de superar los 200 en total. Confirmó que hay seis vacantes de tribunales orales federales de Comodoro Py en condiciones de ser cubiertas. Para la Cámara Federal y los juzgados de primera instancia de ese fuero, en cambio, aún no hay ternas disponibles, aunque el CDM tratará esas designaciones en un plenario próximo. También hay múltiples vacantes en cámaras federales del interior del país listas para ser resueltas por el Ejecutivo.

Cómo se desarrolló la votación

La designación de Michelli fue aprobado por 44 votos aportados el peronismo, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni, y en contra lo hicieron 18 senadores de la Libertad Avanza, mientras que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

Se ausentaron de la votación Luis Juez, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski, y María Florencia López y la macrista Andrea María Cristina.

Bullrich expresó: "Tengo una objeción de conciencia. Estoy convencida que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos y estos se han merituado en los distintos pasos".