Cachanosky advirtió por el cierre de empresas y la falta de inversiones

Cachanosky aclaró que:. “Estoy a favor de la apertura de la economía, pero antes de abrir la economía hay pasos a seguir. No me atrasés el tipo de cambio, bajame la carga impositiva, terminá de arreglar el tema de la reforma laboral”.

El consultor también vinculó el freno de la actividad con las dificultades que enfrenta el oficialismo para sostener el crecimiento económico y por eso los regímenes especiales para atraer inversiones " ¿Para qué hacer el Super RIGI si ya estaba el RIGI?”, planteó.

Para Cachanosky, la creación de nuevos incentivos refleja las dificultades del Gobierno para atraer capitales. “Ellos se están dando cuenta de que, en este momento, no atraen las inversiones como ellos creen. Fijate que del RIGI hicieron el anuncio por 85.000n millones de dólares y la presentación que hizo el vicepresidente del Banco Central (Vladimir Werning) era de 760 millones de dólares que entraban nada más”, concluyó.