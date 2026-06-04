Cachanosky advirtió por el cierre de empresas y la falta de inversiones

El economista cuestionó la política económica de Milei y aseguró que el actual esquema perjudica a la industria nacional.
El economista Roberto Cachanosky criticó la política económica del gobierno de Javier Milei al asegurar que el actual esquema cambiario provoca el cierre de empresas al tiempo que cuestionó los resultados obtenidos en materia de inversiones y planteó dudas sobre la efectividad del RIGI y el Súper RIGI.
El presidente Javier MIlei "cree que está haciendo la gran revolución productiva en la Argentina, y, en realidad, lo que están haciendo es liquidar un montón de empresas. Por dos razones: una, porque cae el salario y junto a él, el consumo, y segundo, porque está subsidiando importaciones”, afirmó Cahchanos en declaraciones al straemin Ahora Play.
Según explicó, el problema radica en la apreciación del tipo de cambio real. “Cuando vos atrasás el tipo de cambio real, lo que estás haciendo es que la gente tenga que poner menos pesos para comprar un dólar. Con lo cual, te lleva a buscar más importaciones que comprar en el mercado interno. Y acá los precios en dólares suben, los costos en dólares suben y te colocan fuera del mercado”.
Cachanosky aclaró que:. “Estoy a favor de la apertura de la economía, pero antes de abrir la economía hay pasos a seguir. No me atrasés el tipo de cambio, bajame la carga impositiva, terminá de arreglar el tema de la reforma laboral”.
El consultor también vinculó el freno de la actividad con las dificultades que enfrenta el oficialismo para sostener el crecimiento económico y por eso los regímenes especiales para atraer inversiones " ¿Para qué hacer el Super RIGI si ya estaba el RIGI?”, planteó.
Para Cachanosky, la creación de nuevos incentivos refleja las dificultades del Gobierno para atraer capitales. “Ellos se están dando cuenta de que, en este momento, no atraen las inversiones como ellos creen. Fijate que del RIGI hicieron el anuncio por 85.000n millones de dólares y la presentación que hizo el vicepresidente del Banco Central (Vladimir Werning) era de 760 millones de dólares que entraban nada más”, concluyó.
comentar