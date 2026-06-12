EE:UU financió más de 120 biolaboratorios en Ucrania y otros países

Los repositorios de esas instalaciones incluyen "armas biológicas y patógenos causantes de enfermedades" como el ántrax, ébola, peste, peste porcina, tularemia, tuberculosis, enfermedad de Newcastle, MERS, SARS, virus de Marburgo, virus de Lassa y rickettsias (bacterias intracelulares), entre otros.

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Solamente el Instituto de Medicina Veterinaria Experimental y Clínica de la ciudad de Járkov albergaba, para principios de los años 2010, "centenares de patógenos", siendo "uno de los más de 40 laboratorios operados y de propiedad ucraniana que recibieron asistencia en el marco del Programa de Reducción de Amenazas Biológicas del Departamento de Defensa de EE.UU.", indica el documento publicado.

Para el 2019, las instalaciones del instituto tenían "deficiencias de bioprotección y bioseguridad", "sobre todo en las salas que manipulan la contagiosa bacteria 'Brucella'".

"Estados Unidos pagó a un científico ucraniano para que estudiara el genoma de la gripe aviar altamente patógena y otros virus altamente infecciosos en laboratorios de biocontención, cuya financiación también corrió a cargo del Gobierno estadounidense", advierte el texto.

Gabbard denunció que "a pesar del evidente potencial de impacto catastrófico a escala mundial que puede tener la investigación sobre patógenos peligrosos en los laboratorios biológicos, los políticos, los denominados 'profesionales de la salud' como el Doctor Fauci y las entidades del equipo de Seguridad Nacional de la administración Biden mintieron al pueblo estadounidense sobre la existencia de laboratorios biológicos financiados y respaldados por EE.UU., y amenazaron a quienes intentaron exponer la verdad".

La funcionaria prometió que su oficina "seguirá colaborando estrechamente con socios de todo el Gobierno para identificar dónde se encuentran estos laboratorios y qué patógenos contienen, para poner fin a la peligrosa investigación". Dichas actividades amenazan "la salud y el bienestar del pueblo estadounidense y de personas de todo el mundo", advirtió.