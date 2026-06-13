Murió el jefe del Tren de Aragua en un operativo entre EE.UU. y Venezuela

La muerte del líder criminal se produjo casi un año después de que Estados Unidos declarara al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera. En ese momento, Washington también ofreció una recompensa millonaria por información que permitiera localizar y capturar a su máximo dirigente.

El Tren de Aragua es considerado actualmente la organización criminal más importante de Venezuela y una de las de mayor expansión en la región. Sus actividades se extendieron a distintos países de América Latina e incluso a territorio estadounidense, donde las autoridades la vinculan con delitos como extorsión, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico y minería ilegal.

697bf07959bf5b47196e1700 Las sanciones firmadas por Donald Trump complican el acceso de Cuba a los principales sistemas de pago internacionales.

Trump aprovechó el anuncio para defender su política migratoria y cuestionar nuevamente a su antecesor, Joe Biden. El mandatario republicano sostuvo que la banda logró expandirse en Estados Unidos debido a las políticas fronterizas implementadas durante la administración anterior.

Guerrero Flores dirigía el Tren de Aragua desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, donde mantuvo durante años el control de la organización pese a estar detenido. Desde allí consolidó una estructura criminal que extendió su influencia dentro y fuera de Venezuela.

El líder de la banda se encontraba prófugo desde septiembre de 2023, cuando escapó de la prisión antes de una operación estatal destinada a recuperar el control del penal. Desde entonces, su paradero era desconocido y se había convertido en uno de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad estadounidenses.

La organización criminal surgió hace más de dos décadas en el estado Aragua, vinculada inicialmente a actividades de extorsión asociadas a obras ferroviarias. Con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en una red delictiva transnacional cuya expansión llevó a Estados Unidos a catalogarla primero como organización criminal y posteriormente como grupo terrorista extranjero.