Trump anunció que este domingo se firmará la paz con Irán

La posibilidad de alcanzar un entendimiento aparece como el resultado de casi tres meses de intensas negociaciones en las que participaron, además de Pakistán, otros actores regionales como Qatar, Egipto y Turquía. Paralelamente, Rusia y China mantuvieron contactos permanentes con las autoridades iraníes para coordinar posiciones frente a las propuestas estadounidenses.

Según trascendió, el acuerdo tomaría la forma de un memorando de entendimiento que extendería durante otros 60 días el alto el fuego vigente desde abril y abriría una nueva ronda de negociaciones centradas en el programa nuclear iraní.

Desarme nuclear

Trump sostuvo que uno de los principales logros de la negociación fue obtener garantías de que Irán abandonará cualquier intento de desarrollar armamento nuclear.

“Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, afirmó el mandatario estadounidense.

El líder republicano también aseguró que el pacto no contempla transferencias económicas directas hacia Teherán y que permitirá a Estados Unidos acceder al uranio enriquecido iraní para su posterior destrucción.

Sin embargo, la versión iraní difiere en algunos aspectos fundamentales. Fuentes de Teherán sostienen que el entendimiento incluiría la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior, algo que Washington niega categóricamente. Además, las autoridades persas consideran que el acuerdo debe contemplar el cese de todas las operaciones militares vinculadas al conflicto, incluidas aquellas desarrolladas por Israel en distintos frentes de la región.

Estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más relevantes del pacto es la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Antes del inicio de las hostilidades, aproximadamente el 20 por ciento del petróleo comercializado a nivel mundial atravesaba ese corredor marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico.

El bloqueo impuesto por Irán durante el conflicto provocó fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales y alimentó temores sobre una posible crisis de abastecimiento. Por esa razón, la promesa de restablecer la libre navegación fue recibida con expectativa por gobiernos y operadores económicos de todo el mundo.

La importancia del paso quedó reflejada también en la conversación telefónica que mantuvieron este sábado Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer. Según informó Londres, ambos coincidieron en que la prioridad inmediata es garantizar la seguridad de la navegación y reducir el impacto económico global generado por el cierre de Ormuz.

Starmer expresó además el respaldo del Reino Unido al proceso diplomático y ofreció colaboración para implementar los mecanismos que permitan consolidar una paz duradera en la región.

Mientras tanto, en Teherán continuaron las consultas diplomáticas. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, se reunió con los embajadores de Rusia y China para analizar los últimos detalles del proyecto impulsado por Islamabad. Tras el encuentro, las autoridades iraníes reafirmaron la vigencia de su alianza estratégica con Moscú y Pekín y destacaron la coordinación existente entre los tres países.

La expectativa ahora está puesta en la reunión virtual prevista para este domingo entre representantes de Estados Unidos, Irán y los países mediadores. De concretarse la firma, el acuerdo abriría una nueva etapa en Medio Oriente y permitiría iniciar negociaciones más amplias sobre seguridad regional, energía y desarrollo nuclear.

Trump, que el lunes viajará a Francia para participar de la cumbre del G7, buscará presentar el entendimiento como uno de los principales logros diplomáticos de su segundo mandato. Sin embargo, hasta que la firma se concrete, persisten interrogantes sobre los detalles definitivos del acuerdo y sobre la disposición de ambas partes para cumplir los compromisos asumidos.

Después de meses de enfrentamientos, amenazas cruzadas y negociaciones reservadas, el mundo observa ahora si el histórico anuncio realizado por Washington logra transformarse efectivamente en una paz duradera.