12 años sin Gustavo Cerati: el último show, el ACV y sus 1571 días en coma

La última imagen de Gustavo Cerati, tomada junto a su equipo tras el recital que brindó en Caracas el 15 de mayo de 2010.

Fue trasladado de urgencia y los médicos confirmaron que había sufrido una isquemia cerebral que derivó en un infarto extenso en el hemisferio izquierdo, con daño en el tronco encefálico. En las primeras horas recuperó parcialmente la conciencia y logró comunicarse mediante gestos, pero el 17 de mayo sufrió una nueva crisis. El edema cerebral provocó una presión contra el cráneo y obligó a realizar una cirugía de urgencia el 18 de mayo. Después de la intervención, Cerati cayó en coma.

Los 1571 días que Cerati permaneció en coma

El 7 de junio de 2010 fue trasladado en una aeroambulancia a Buenos Aires. Primero permaneció internado en Fleni y, desde fines de octubre de ese año, continuó su tratamiento en la Clínica ALCLA, donde pasó los últimos años de su vida.

Durante ese período, su familia y sus amigos más cercanos sostuvieron una rutina de visitas. Su madre, Lillian Clarke, iba todas las tardes a la clínica, mientras que su hijo Benito y sus hermanas Laura y Estela también estuvieron presentes. Entre sus visitantes frecuentes estuvieron Adrián Taverna, Oscar Roho, Pedro Moscuzza y Leandro Fresco. Sus excompañeros de Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti, también lo visitaron, aunque con menor frecuencia.

Cerati permaneció en coma durante 1571 días, sin presentar una recuperación clínica que permitiera revertir su estado. Finalmente, el 4 de septiembre de 2014, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en la Clínica ALCLA. Esa misma noche, sus restos fueron velados en la Legislatura de Buenos Aires, donde miles de fanáticos se acercaron para despedirlo bajo la lluvia.

A 12 años de su muerte, aquella última noche en Caracas permanece como uno de los capítulos más recordados de su historia. Cerati había salido al escenario para cerrar una gira y terminó ofreciendo, sin saberlo, el último recital de su vida. Su música, sin embargo, continuó sonando mucho después de aquella despedida.