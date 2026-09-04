12 años sin Gustavo Cerati: el último show, el ACV y sus 1571 días en coma

El líder de Soda Stereo murió el 4 de septiembre de 2014, luego de permanecer más de cuatro años en coma tras sufrir un ACV en Venezuela.
Este 4 de septiembre se cumplen 12 años de la muerte de Gustavo Cerati, uno de los artistas más importantes de la música argentina y líder de Soda Stereo. Tenía 55 años y llevaba 1571 días en coma, después del accidente cerebrovascular que sufrió tras brindar el último recital de su carrera en Caracas, Venezuela.
La historia comenzó el 15 de mayo de 2010, cuando Cerati se presentó en el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar para cerrar la gira Fuerza Natural, con la que había presentado su quinto disco solista. Aquella noche interpretó 25 canciones junto a músicos como Richard Coleman, Fernando Samalea, Gonzalo Córdoba y Anita Álvarez de Toledo. El cierre fue con Lago en el cielo, una canción que quedó para siempre asociada a su despedida de los escenarios.
Durante ese último tema, Cerati realizó un solo mucho más extenso de lo habitual. Al finalizar, se llevó la mano al corazón, lanzó un beso al público y se despidió con una frase que, sin que nadie lo supiera, sería definitiva: “Hasta la próxima, chau”.
Después del recital, el músico participó de una foto junto a su equipo. Fue entonces cuando su sonidista, Adrián Taverna, advirtió que algo no estaba bien: lo vio pálido y con los ojos desorbitados. Cerati intentó responderle, pero no pudo articular palabras. Poco después caminó hasta su camarín, donde fue encontrado recostado en un sillón, con la camisa abierta y la boca entreabierta.
Fue trasladado de urgencia y los médicos confirmaron que había sufrido una isquemia cerebral que derivó en un infarto extenso en el hemisferio izquierdo, con daño en el tronco encefálico. En las primeras horas recuperó parcialmente la conciencia y logró comunicarse mediante gestos, pero el 17 de mayo sufrió una nueva crisis. El edema cerebral provocó una presión contra el cráneo y obligó a realizar una cirugía de urgencia el 18 de mayo. Después de la intervención, Cerati cayó en coma.
El 7 de junio de 2010 fue trasladado en una aeroambulancia a Buenos Aires. Primero permaneció internado en Fleni y, desde fines de octubre de ese año, continuó su tratamiento en la Clínica ALCLA, donde pasó los últimos años de su vida.
Durante ese período, su familia y sus amigos más cercanos sostuvieron una rutina de visitas. Su madre, Lillian Clarke, iba todas las tardes a la clínica, mientras que su hijo Benito y sus hermanas Laura y Estela también estuvieron presentes. Entre sus visitantes frecuentes estuvieron Adrián Taverna, Oscar Roho, Pedro Moscuzza y Leandro Fresco. Sus excompañeros de Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti, también lo visitaron, aunque con menor frecuencia.
Cerati permaneció en coma durante 1571 días, sin presentar una recuperación clínica que permitiera revertir su estado. Finalmente, el 4 de septiembre de 2014, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en la Clínica ALCLA. Esa misma noche, sus restos fueron velados en la Legislatura de Buenos Aires, donde miles de fanáticos se acercaron para despedirlo bajo la lluvia.
A 12 años de su muerte, aquella última noche en Caracas permanece como uno de los capítulos más recordados de su historia. Cerati había salido al escenario para cerrar una gira y terminó ofreciendo, sin saberlo, el último recital de su vida. Su música, sin embargo, continuó sonando mucho después de aquella despedida.
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