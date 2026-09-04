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Mirtha Legrand, Juana Viale y los invitados de sus mesazas

Dos mesas muy calientes para el primer fin de semana de septiembfre con Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli, Luciana Rubinska, Patricia Echegoyen, Martín Seefeld y Iñaki Urlezaga.

Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen sus invitados para las dos #mesazas del primer fin de semana de septiembre, con los protagonistas del mundo del espectáculo, el periodismo y la actualidad, con nombres que prometen charla larga y algo de polémica.

El sábado 5, desde las 21:30, para "La Noche de Mirtha", dos abogadas muy mediáticas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio enfrentadas por el polémico divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, la periodista de espectáculos Karina Iavícoli -actualmente en "Intrusos" y "LAM" de América TV- que analizará sobre las polémicas de la semana y la periodista deportiva Luciana Rubinska, que no evitará hablar del retiro de la Selección Argentina del capitán Lionel Messi.

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El domingo 6, a partir de las 13:45 por El Trece, en "Almorzando con Juana", se sentarán a la mesa la actriz Patricia Echegoyen -una de las protagonistas de la comedia "Con la nuestra"-, el bailarín Iñaki Urlezaga -de regreso en el mundo de la danza con su propio espectáculo “El Aplauso Final” -, el actor Martín Seefeld -que forma parte del elenco de "Desde el Jardín" protagonizada por Guillermo Francella-, la influencer y actriz Juli Castro y la Leona, actual campeona del mundo de hockey, Sofía Cairó.

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