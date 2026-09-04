Mirtha Legrand, Juana Viale y los invitados de sus mesazas

El domingo 6, a partir de las 13:45 por El Trece, en "Almorzando con Juana", se sentarán a la mesa la actriz Patricia Echegoyen -una de las protagonistas de la comedia "Con la nuestra"-, el bailarín Iñaki Urlezaga -de regreso en el mundo de la danza con su propio espectáculo “El Aplauso Final” -, el actor Martín Seefeld -que forma parte del elenco de "Desde el Jardín" protagonizada por Guillermo Francella-, la influencer y actriz Juli Castro y la Leona, actual campeona del mundo de hockey, Sofía Cairó.