"Yo no soy Amy" volvió a la cartelera porteña

El corazón musical del show late con fuerza gracias a una imponente Big Band dirigida por Nicolás Radicchi que, con arreglos de soul, jazz y pop que escapan al formato acústico tradicional, la banda despliega una sonoridad envolvente y contundente que complementa de forma perfecta la interpretación de Mariú Fernández en el escenario.

Además de recuperar el emotivo libro original de Osvaldo Bazán, esta renovada puesta deparará una sorpresa muy personal para los espectadores: la inclusión de una canción inédita compuesta especialmente por Mariú Fernández para este espectáculo, sumando una nueva dimensión de originalidad a este tributo vivo.