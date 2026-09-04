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"Yo no soy Amy" volvió a la cartelera porteña

El aclamado espectáculo musical -con textos del periodista Osvaldo Bazán- regresó a la cartelera en septiembre, el mes Amy Winhouse.

A 43 años del nacimiento de Amy Winehouse -14 de septiembre de 1983-, y a la legendaria artista británica sigue siendo una de las influencias más poderosas en la música contemporánea internacional.

En este marco de celebración de su legado, la actriz, cantante y bailarina argentina Mariú Fernández regresó los escenarios con el reestreno de “Yo no soy Amy, versión 2026”, a exactamente diez años de su recordado debut en el Maipo Kabaret de la Ciudad de Buenos Aires. Las funciones se llevan a cabo todos los martes de septiembre a las 20, en Bebop Club (Uriarte 1658, CABA).

Este regreso tiene un significado especial porque, lejos de ser una copia o una imitación, el espectáculo se erige como un homenaje artístico profundo. Es una propuesta que busca revisitar la sensibilidad, la honestidad y el alma de la diva del soul a través de la potente voz de contralto y la experiencia interpretativa de Mariú Fernández, quien se sumerge en el universo de Amy Winehouse para ofrecer una lectura humana y madura.

El corazón musical del show late con fuerza gracias a una imponente Big Band dirigida por Nicolás Radicchi que, con arreglos de soul, jazz y pop que escapan al formato acústico tradicional, la banda despliega una sonoridad envolvente y contundente que complementa de forma perfecta la interpretación de Mariú Fernández en el escenario.

Además de recuperar el emotivo libro original de Osvaldo Bazán, esta renovada puesta deparará una sorpresa muy personal para los espectadores: la inclusión de una canción inédita compuesta especialmente por Mariú Fernández para este espectáculo, sumando una nueva dimensión de originalidad a este tributo vivo.

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