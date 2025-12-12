Espectáculos |

Joaquín Levinton se descompensó tras un fuerte dolor en el pecho en un bar de Palermo

El cantante de Turf sufrió un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser llevado de urgencia por el SAME.

El músico Joaquín Levinton debió ser internado de urgencia tras sufrir una descompensación en un bar de Palermo. Según informaron fuentes sanitarias, el artista experimentó un fuerte dolor en el pecho y fue atendido inicialmente por personal del SAME, que lo trasladó al hospital Fernández. Allí los médicos confirmaron que había atravesado un infarto.

Quienes acompañaban al cantante alertaron rápidamente al servicio de emergencias al notar su malestar. Horas antes del episodio, Levinton había compartido en redes sociales una foto con la frase “Se vienen cositas” con un libro que decía: “Joaquín Levinton. Las 4 puertas hacia el orden interior

El último posteo vía Stories de Instagram de Levinton antes del susto que terminó con su internación.

El último posteo vía Stories de Instagram de Levinton antes del susto que terminó con su internación.

El incidente ocurrió el jueves por la noche en un local de la calle Dorrego al 1697. Hasta el momento, no hubo novedades oficiales sobre su evolución.

En diálogo con la prensa, el titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que Levinton “presentó un cuadro de descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras realizaba un show. Manifestaba dolores opresivos en el pecho, por lo que se decidió trasladarlo para descartar un infarto”.

El diagnóstico preliminar apunta a una descompensación cardíaca. Es posible que se trate de un infarto, pero habrá que esperar los estudios”, agregó en declaraciones a Crónica TV.

-Noticia en Desarrollo-

