Sin embargo, el último sábado, el conductor fue alertado por un imponderable: la erupción del Volcán Agung, su cráter escupió lava y piedras a tres kilómetros de distancia lo que obligó a la inmediata suspensión de todos los vuelos de la región.

ADEMÁS:

Si bien tanto la actriz y cantante y el mentor del programa de Telefé, pudieron adaptar su agenda a dichas circunstancias, los interrogantes giraron en torno de la salida del ciclo. Igual, la gente del canal no mostró preocupación tras enterarse que el problema no pasó a mayores. El programa contó con suficientes minutos de grabación lo que permitió no sólo ser aprovechado este fin de semana, si no guardar imágenes del complicado momento.