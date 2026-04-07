Se estrenará en el Teatro San Martín un musical basado en las canciones de Charly Garcia con el protagónico de Elena Roger.
Desde el próximo sábado 18 de abril hasta el domingo 8 de agosto, de miércoles a domingo, se presentará el musical "Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires" con el protagónico de Elena Roger, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín -Av. Corrientes 1530, CABA-.
"Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires" es un musical protagonizado por Elena Roger, con arreglos musicales de Murci Bouscayrol, narrado a través de las canciones de Charly García, con idea, libro y dirección de Ricardo Hornos. El espectáculo -que cuenta con más de treinta artistas en escena- propone una mirada contemporánea sobre un episodio fundacional de la historia argentina: las invasiones inglesas de 1806.
A partir de una ambiciosa puesta en escena con gran despliegue, la obra busca reflejar los momentos de desconcierto y resistencia que precedieron a la defensa del Río de la Plata, acompañada por una banda sonora inspirada en el universo musical del genial músico argentino.
"Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires" es una producción del Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media junto con Carlos Mentasti y Alephmedia.
Intérpretes (por orden alfabético): Christian Alladio, Nath Aponte, Pablo Arias Garcia, Pamela Baigun, Carmela Barsamian, Facundo Basso, Juan Diego Bros, Matías Bruno, Walter Canella, Fede Couts, Francisco Cruzans, Juan Martín Delgado, Abril Ferrería, Angel Hernández, Julián Kohl, Alan Madanes, Julián Mardirosian, Fernando Margenet, Nicolás Martínez, Luis Rodríguez Echeverría (LARE), Agustín Pérez Costa, Lisa Queti, Federico Salles, Violeta Socas, Fernando Ursino, Wally Valli, Pedro Vega, Pato Witis y Sebastián Ziliotto
Músicos en escena: Javier López Del Carril (guitarra acústica y eléctrica) Carlos Britez (piano) Christine Brebes (violín y sintetizador) Juan Bayón (bajo) Lisandro Etala (guitarra eléctrica) Francisco Paz (batería) Octavio Estrin (efectos de sonido y sintetizador) y Agustín Cañás (pianista en ensayo).
"Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires" (Duración: 90 minutos)
Desde el sábado 18 de abril hasta el domingo 2 de agosto, de miércoles a sábados a las 20.30 hs y los domingos a las 19.30.
Sala Martín Coronado - Teatro San Martín - Av. Corrientes 1530, CABA.
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