Ficha técnica:

Intérpretes (por orden alfabético): Christian Alladio, Nath Aponte, Pablo Arias Garcia, Pamela Baigun, Carmela Barsamian, Facundo Basso, Juan Diego Bros, Matías Bruno, Walter Canella, Fede Couts, Francisco Cruzans, Juan Martín Delgado, Abril Ferrería, Angel Hernández, Julián Kohl, Alan Madanes, Julián Mardirosian, Fernando Margenet, Nicolás Martínez, Luis Rodríguez Echeverría (LARE), Agustín Pérez Costa, Lisa Queti, Federico Salles, Violeta Socas, Fernando Ursino, Wally Valli, Pedro Vega, Pato Witis y Sebastián Ziliotto

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Músicos en escena: Javier López Del Carril (guitarra acústica y eléctrica) Carlos Britez (piano) Christine Brebes (violín y sintetizador) Juan Bayón (bajo) Lisandro Etala (guitarra eléctrica) Francisco Paz (batería) Octavio Estrin (efectos de sonido y sintetizador) y Agustín Cañás (pianista en ensayo).

Dirección general: Ricardo Hornos.

Directora residente: Virginia Magnago.

Coreografía: Elizabeth de Chapeaurouge.

Dirección vocal: Ana Carfi.

Dirección musical: Javier López Del Carril.

Diseño de escenografía: Gonzalo Córdoba Estévez.

Diseño de vestuario: Graciela Galán.

Diseño de iluminación: Matías Sendón.

Diseño sonoro: Rodrigo Lavecchia.

Diseño de video: Federico Luis Lamas, Johanna Wilhelm.

Curaduría histórica: Felipe Pigna

"Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires" (Duración: 90 minutos)

Desde el sábado 18 de abril hasta el domingo 2 de agosto, de miércoles a sábados a las 20.30 hs y los domingos a las 19.30.

Sala Martín Coronado - Teatro San Martín - Av. Corrientes 1530, CABA.