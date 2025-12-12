A Morena Rial le hacen estudios en la cárcel para saber si está embaraza de 5 meses

"La jueza advirtió que, en el caso de que este embarazada, que se aplique el protocolo de salud, pero dentro de un contexto de encierro, con la totalidad de la atención y la medicación requerida. Ya le llevaron el test para que se lo haga", contó Alejandro Cipolla, abogado de Morena, al aire de DDM.

"Los del servicio penitenciario se enteraron por la tele lo del posible embarazo y quisieron hacerle uno, sin la orden del juez. Morena se negó y les dijo que no lo iba a realizar hasta que no lleguen sus abogados, a sabiendas de que Martín Leiro hoy iba a ir a visitarla", explicó el representante legal, en el programa de Mariana Fabbiani.

"Se lo hizo en el sector de sanidad acompañada de su abogado. De estar embarazada, la jueza que tanto protege a la niñez, nos tendría que explicar por qué no le solicitó al servicio penitenciario que se le haga un informe amplio de la salud. Morena me mandó un video en donde se le mueve la panza, se le ven pataditas", aseguró, Cipolla.

¿MORENA CONSEGUEIRÍA EL BENEFICIO DE LA DOMICILIARIA?

Morena está en la unidad 51 de Magdalena, un penal dedicado a las mujeres, que no tiene la posibilidad de alojar a hijos de las internas. Esta cárcel queda a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, sobre la ruta 11. En la actualidad, el lugar aloja a 252 mujeres privadas de su libertad. A Rial la van a visitar su amiga Evelyn y su equipo legal. "Está sola, no comparte con nadie y al patio sale en horarios discontinuos donde no comparte con otras reclusas. Estaba con una presa acusada de un triple crimen pero quedó sola porque la causa de la otra mujer pasó al fuero federal".

"Cuando ingresó al penal le hicieron una revisación médica superficial, no análisis, por lo tanto en ese momento no se pudo determinar si está o no embarazada. Si llega a estar embarazada, su vida va a cambiar. va a tener un arresto domiciliario porque así lo dice la ley. Cualquier presa que se embarace, lo tiene. El tema es que si no soy Morena Rial, nadie se entera", reconoció Leiro, otro de los abogados defensores de la hija de Jorge.