Flor de la V contenta con su regreso al teatro: "creo que Sex llegó en el momento justo"

Flor de la V retomará el rol de figura central y anfitriona de una propuesta que, ella misma asegura, llega en un momento decisivo de su vida profesional y personal.

En una charla con Teleshow, la artista contó cuáles son sus expectativas, compartió su mirada sobre la sexualidad y la diversidad, y reflexionó acerca del papel del arte en la sociedad.

La artista relató en el programa la charla que tuvo con el escritor: “Tenía muchas ganas de volver, muchas ganas de hacer teatro y creo que Sex llegó en el momento justo. Hace muchos años que me llamaba Muscari y me decía: ‘Tenemos que trabajar’, y nunca, por una cosa u otra, concretábamos. Este año dijo: ‘Tengo un proyecto para vos. Yo sé que no me vas a decir que no’. Digo: ‘¿Cuál?’. ‘Sex’. Y digo: ‘¿Sex? ¿Te parece?’. Me dice: ‘Sí’. Y acá estoy”.

También habló sobre su experiencia en la obra: “Había una mujer de setenta años y le empezaron a preguntar y ella hablaba. Fue tan hermoso lo que se vivió y lo que ella contaba. Nosotros somos una generación donde el sexo era tabú, donde el goce no estaba permitido, no se hablaba. Entonces, es un espectáculo que es liberador”.

También detalló su rol: “Seré la protagonista, voy a ser la anfitriona del espectáculo, voy a hacer diferentes monólogos. José me dice: ‘Vos podés jugar con el humor, vos tenés una cosa de desparpajo que podés decir cualquier cosa y también una vida, un camino’. Me explicó que ya no soy la Florencia que debutó hace treinta años con Gerardo (Sofovich). Ahora me dijo "sos una persona hecha y derecha, que tiene muchas cosas para contar y que siento que al público le encantaría escuchar".