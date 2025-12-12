MasterChef Celebrity: Andy Chango pidió la eliminación del Turco Husaín

El primero en presentar su plato fue el futbolista y tuvo una buena devolución, pero cuando fue el turno del músico, Wanda le preguntó al Turco si no le tenía miedo y la respuesta fue contundente "no, porque no puede ni caminar", a lo que andy le respondió enojado "Callate muerto".

"Antes de que lo prueben quiero pedir la eliminación directa del Turco Husaín por no respetar el fair play, me robó dos huevos y está filmado, pido la eliminación directa" reclamó el músico ante Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Desde el comienzo de esta temporada de "Masterchef Celebrity", la conductora Wanda Nara y su ex, el participante Maxi López tuvieron muchos idas y vueltas, pases de facturas y bromas con su pasado juntos y este jueves no fue la excepción.

Mientras estaban cocinando, la conductora se acercó a la estación del participante junto a Pablo Giralt -el invitado de la noche- y bromearon sobre un tema que obsesiona a Wanda, el dinero.

Luego de hablar de los beneficios que tuvo el futbolista con su ex como negociadora de contratos y la plata que le había hecho ahorrar, Maxi López cerro la charla con una frase contundente "Gran gastadora de la mía y ahorradora de la suya, por eso tiene mucha plata".