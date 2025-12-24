MasterChef Celebrity: sonó la chicharra y estalló el caos

“Nos dimos cuenta que no nos gusta mucho lo que van a preparar”, le dijo a los participantes Damián Betular y Germán Martitegui agregó “Antes de empezar a cocinar, los vamos a cambiar de estación, en cada línea vamos a hacer un enroque… Por supuesto esta noche no se pueden prestar ingredientes”.

Inmediatamente los participantes se quejaron de que no sabían qué cocinar con los ingredientes que había elegido su compañero, pero todo quedó en nada porque cuando Wanda Nara anunció que corría el tiempo, todos comenzaron a cocinar sus platos, con los ingredientes de su compañero de estación.

Pero esta no fue la única sorpresa de la noche, ya que mientras los participantes estaban cocinando, sonó una chicharra y entonces Donato de Santis les anunció “Hemos decidido hacer un cambio. A partir de ahora vuelvan a su lugar original”. Al escuchar la novedad, todos los concursantes manifestaron su enojo y plantearon que no querían hacerlo pero, como era de suponer, finalmente cambiaron todos de lugar.

“No pierdan tiempo, dale… Pueden seguir con el plato que estaba haciendo su compañero o directamente empezar uno nuevo”, intentó alentarlos Wanda Nara. Los participantes comenzaron a conversar entre sí y todos siguieron lo que habían empezado sus compañeros. A los pocos minutos, la conductora de "MasterChef Celebrity" bromeó con que volverían a cambiar, pero los participantes la frenaron antes de que termine de decirlo.