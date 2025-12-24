La Navidad de Wanda Nara

En la tarde del martes 23 de diciembre, la conductora de MasterChef Celebrity, junto a Valentino, Constantino y Benedicto -sus hijos con Maxi López- y Martín Migueles -su novio- viajaron en un vuelo privado con destino al país vecino.

Fiel a su estilo, la mediática compartió diferentes imágenes de la previa de su viaje en su cuenta personal de Instagram, posando frente del avión y caminando por la pista de aterrizaje.

Una vez que llegaron a Uruguay, toda la familia Nara se dirigió en un vehículo al barrio privado "La Bonita" de José Ignacio, donde está ubicada su mansión.

Una vez instalados, compartió la primera foto del Clan Nara reunido para celebrar el cumpleaños de Andrés, el padre Wanda y Zaira, que fue el 18 de diciembre pasado.

En la imagen que subió a sus historias de Instagram, se puede ver a Wanda con sus tres hijos varones Valentino -con su novia Carola Sánchez Aloe- Constantino y Benedicto, su actual pareja, Martín Migueles, su hermana, Zaira -junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo-, su madre, Nora Colosimo con Rafael -su pareja-, y el cumpleañero Andrés Nara.

La familia Nara se estableció en Punta del Este, Uruguay, para pasar las Fiestas en la playa, mientras que Fancesca e Isabella -las hijas de Mauro Icardi-, se unirán al clan para la fiesta de Fin de Año.