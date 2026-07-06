A un mes de la muerte del Indio Solari, la familia mostró su última foto: "Te amamos"

En su primer mes de aniversario tras la pérdida del ídolo del rock, su familia compartió una de las últimas postales que le hicieron, rodeado de naturaleza.
El viernes 5 de junio, Carlos Alberto “Indio” Solari dio un paso hacia la inmortalidad. A los 77 años, murió a raíz de un accidente cerebrovascular hemorrágico que sufrió mientras se encontraba en la pileta climatizada de su domicilio. Con su, para muchos, inesperada partida se apagó una de las voces más influyentes del rock argentino, creador del recordado “pogo más grande del mundo” y referente absoluto de varias generaciones.
Virginia, conocida como Viru, su esposa, tomó la palabra en un video casero en donde agradeció el apoyo recibido. "Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer", manifestó. Y, sobre el final de una serie de nombres y roles a los que agradeció, la mujer se dirigió al público que, durante décadas a décadas, siguió al Indio.
“Hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable", le dijo a su público, al que definió, en palabras concretas como "amado y querido". Y, para esa misma gente, que seguramente tendrá presente que se cumple el primer mes de la lamentable pérdida del músico, les regaló una de sus últimas postales.
Allí, se lo puede ver al Indio ya vestido con prensas invernales, pues los primeros fríos empezaban a instalarse en buenos aires, en una tarde mientras recorría su jardín, en el corazón del conurbano bonaerense, conectando plenamente con la naturaleza y todos sus matices estéticos.
En 1981, el destino lo cruzó con Virginia Mones Ruiz, la mujer que se convertiría en su compañera inseparable. En 1986 oficializaron su noviazgo ante su círculo privado, y dos años después, en 1988, contrajeron matrimonio en una ceremonia que se mantuvo bajo un absoluto hermetismo.
Luego de catorce años juntos, el 5 de diciembre de 2000, el Indio y Virginia se convirtieron en padres de Bruno. Al igual que ocurrió con su matrimonio, fueron contadas las veces en las que habló de su hijo. Pero cuando lo hizo, hubo un tema que sobresalió por encima de todos: el profundo amor y la admiración que sentía por él.
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