A un mes de la muerte del Indio Solari, la familia mostró su última foto: "Te amamos"

La verdadera vida del Indio Solari lejos de la fama

En 1981, el destino lo cruzó con Virginia Mones Ruiz, la mujer que se convertiría en su compañera inseparable. En 1986 oficializaron su noviazgo ante su círculo privado, y dos años después, en 1988, contrajeron matrimonio en una ceremonia que se mantuvo bajo un absoluto hermetismo.

Luego de catorce años juntos, el 5 de diciembre de 2000, el Indio y Virginia se convirtieron en padres de Bruno. Al igual que ocurrió con su matrimonio, fueron contadas las veces en las que habló de su hijo. Pero cuando lo hizo, hubo un tema que sobresalió por encima de todos: el profundo amor y la admiración que sentía por él.