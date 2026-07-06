Moria y Georgina sellaron su reconciliación con un baile

El jueves 21 de mayo, las dos conductoras realizaron una transmisión histórica en simultáneo entre “La mañana con Moria” (El Trece) y “A la Barbarossa” (Telefe) donde Moria se mostró sincera y vulnerable “Sorry si te lastimé con algo… Nunca te dejé de querer” expresó. Georgina, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, le respondió con el corazón abierto y entre risas y confesiones, recordaron anécdotas del pasado y dejaron claro todo había quedado definitivamente atrás. “La grieta no tiene por qué existir… ¡Basta de grieta! La grieta entre las piernas solamente” bromeó Barbarossa.