Moria y Georgina sellaron su reconciliación con un baile

En una noche inolvidable, cargada alegría y reconciliación genuina, las dos actrices sellaron de una forma divertida el fin de un distanciamiento que duró más de 26 años.
Moria Casán y Georgina Barbarossa, las dos grandes figuras de las mañanas televisivas argentinas protagonizaron un momento mágico y viral que ya recorre las redes sociales y los portales de noticias: bailaron, se abrazaron con cariño, rieron a carcajadas durante la fiesta de cumpleaños número 50 de Ángel de Brito.
El video, captado por la periodista Mercedes Ninci, muestra a las dos actrices y conductoras moviéndose al ritmo de la música, rodeadas de colegas del espectáculo que celebraban el momento con aplausos y sonrisas. “Tras la reconciliación en cadena nacional, ahora @moria_laone bailando con @geobarbarossa en la fiesta del año, el cumple de @angeldebritookiDos mujeres brillantes, generosas, grandes en serio y además bailan espectacular!”, escribió la periodista al compartirlo en su cuenta de Instagram.
La reconciliación de Moria y Georgina comenzó a gestarse el lunes 18 de mayo de 2026, durante la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro, donde ambas subieron al escenario -junto a Carmen Barbieri- y, en un gesto conmovedor y espontáneo, se abrazaron y besaron frente a todo el auditorio.
El jueves 21 de mayo, las dos conductoras realizaron una transmisión histórica en simultáneo entre “La mañana con Moria” (El Trece) y “A la Barbarossa” (Telefe) donde Moria se mostró sincera y vulnerable “Sorry si te lastimé con algo… Nunca te dejé de querer” expresó. Georgina, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, le respondió con el corazón abierto y entre risas y confesiones, recordaron anécdotas del pasado y dejaron claro todo había quedado definitivamente atrás. “La grieta no tiene por qué existir… ¡Basta de grieta! La grieta entre las piernas solamente” bromeó Barbarossa.
El reencuentro de las dos conductoras en el festejo del cumpleaños número 50 del periodista Ángel de Brito, permitió sellar definitivamente 26 años de distanciamiento, y lo hicieron a través de un gran abrazo y un baile, que fue presenciado por Verónica Lozano, Pía Shaw, Mariana Brey, Mariana Fabbiani y otros testigos del encuentro.
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