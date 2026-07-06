El enojo de Laurita Fernández por las versiones de una relación amorosa con Pedro Alfonso

La actriz enfrentó los rumores que indican que habría sido la "tercera en discordia" en el matrimonio de su compañero de teatro y la conductora.
Sin pelos en la lengua, Laurita Fernández enfrentó las versiones que hablan de un supuesto romance con Pedro Alfonso, que instalaron la idea de que ese es el origen de sus "diferencias" con Paula Chávez, la esposa del actor. Molesta, la artista aclaró "los tantos" y se "despegó" de los rumores que la indicaron con "tatiana".
"Ahora me enteré de que supuestamente yo tuve algo con Pedro. No tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Pedro Alfonso...", comenzó, Laurita, furiosa, durante una nota con Infama, el programa de Marcela Tauro, en América. "No me interesa, no me interesó demasiado, tuve con mis vínculos en el Bailando, que bastante me quemaron la cabeza...".
"Así que a mí no me metan más en esos problemas que no tengan que ver, y si nadie es contundente en aclararlo y decirlo, lo voy a decir yo, no tengo ningún problema, pero no me jodan con eso", advirtió Fernández, sobre las versiones que la involucran con quien ahora es su compañero de elenco, en la comedia La cena de los tontos, en el Teatro Astral.
"Yo no tengo pelos en la lengua, me cansé, así que yo no tuve, ni tengo, ni tendré jamás nada, ni siquiera creo que lo tengo en WhatsApp, así que a mí con eso no me pregunten más si ha tenido historias o lo que sea, habrán sido con otras personas, desconozco, no me interesa", aclaró, Laurita, contundente en sus dichos y en su vehemencia, a la hora de expresarse sobre el tema.
"Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo, pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver", puntualizó, Laurita, sobre los rumores que se instalaron en los últimos días de una supuesta relación extra matrimonial de Pedro con ella. "No, es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como estas, por ejemplo".
"No, no, no, me preguntás a mí y yo soy clara, fin, porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver", cerró, contundente, Fernández, ante la consulta de si había hablado con Paula, ante las versiones instaladas. Corta la bocha.
comentar