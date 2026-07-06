El enojo de Laurita Fernández por las versiones de una relación amorosa con Pedro Alfonso

La cena de los tontos, en el teatro Astral, ahora tiene en su elenco a Pedro Alfonso, en reemplazo de Gustavo Bermúdez.

EL ENOJO DE LAURITA POR LOS RUMORES DE "TATIANA"

"Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo, pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver", puntualizó, Laurita, sobre los rumores que se instalaron en los últimos días de una supuesta relación extra matrimonial de Pedro con ella. "No, es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como estas, por ejemplo".

"No, no, no, me preguntás a mí y yo soy clara, fin, porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver", cerró, contundente, Fernández, ante la consulta de si había hablado con Paula, ante las versiones instaladas. Corta la bocha.