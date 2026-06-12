El mensaje de Viru, la viuda del Indio Solari: "Hicieron que su despedida fuera un orgullo"

“A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús. ¿Qué decirles? Ustedes saben”, mencionó Viru. “A nuestros queridos vecinos del bar, que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida”, continuó con la lista.

Por último, agradeció a cada uno de los seguidores que se acercó a despedir al músico: "A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable, honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos".