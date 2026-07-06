"Ta Bueno Che!" llega al Teatro Coliseo

Con un crecimiento pocas veces visto para un proyecto independiente, Ta Bueno Che trascendió las plataformas para transformarse en un fenómeno cultural que reúne a públicos de todas las edades, alrededor de un humor tan absurdo como espontáneo. El show del Teatro Coliseo marcará el inicio de una nueva etapa para un universo que no deja de expandirse.

Patricio Noé Crom es guitarrista, compositor y titiritero argentino, con una destacada trayectoria en la escena del tango contemporáneo. Formado en la Academia Nacional del Tango, desarrolló una sólida carrera junto al Dúo Villarreal Crom, con el que realizó más de 15 giras internacionales y editó seis discos.

Además de su trabajo como músico, es creador e intérprete de títeres para teatro, televisión y cine. Participó en el primer largometraje argentino de títeres "Ascenso y caída del Chop Chop Chop", y en 2023 estrenó el documental "El sonido de antes", producido por el INCAA. En 2025 lanzó Ta Bueno Che!, el primer canal de streaming de títeres de Argentina.

Actualmente trabaja en su primer disco solista y en el próximo álbum del Dúo Villarreal Crom.