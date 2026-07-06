"Ta Bueno Che!" llega al Teatro Coliseo

El fenómeno del streaming llega al teatro, los dos perros callejeros -manejados por los titiriteros Patricio Crom y Leandro Stazi- más simpáticos del mundo digital.
Después de consolidarse como uno de los fenómenos digitales de mayor crecimiento del año, Pache y Plumis darán un nuevo paso en la historia de Ta Bueno Che con su primer espectáculo en vivo, que será el domingo 8 de noviembre, a las 16, en el Teatro Coliseo -Marcelo T. de Alvear 1125, CABA-.
En apenas unos meses, el proyecto se convirtió en un verdadero fenómeno viral. Con un formato basado en la improvisación, el humor espontáneo y la interacción permanente con su comunidad, Ta Bueno Che superó el millón de seguidores en tan solo cuatro meses, acumulando millones de reproducciones en redes sociales y una audiencia fiel que acompaña cada transmisión en vivo.
Ahora, ese universo que nació en el streaming llegará por primera vez al escenario. El próximo 8 de noviembre, el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, será el escenario del primer encuentro presencial entre Pache, Plumis y la comunidad que impulsó el crecimiento del proyecto desde sus comienzos.
Lejos de buscar trasladar un streaming al teatro, el espectáculo propone una experiencia completamente nueva, pensada especialmente para el vivo. La improvisación, el humor, la interacción con el público, los invitados y las sorpresas conservarán el ADN que convirtió a Ta Bueno Che en uno de los contenidos más comentados y virales del momento.
Con un crecimiento pocas veces visto para un proyecto independiente, Ta Bueno Che trascendió las plataformas para transformarse en un fenómeno cultural que reúne a públicos de todas las edades, alrededor de un humor tan absurdo como espontáneo. El show del Teatro Coliseo marcará el inicio de una nueva etapa para un universo que no deja de expandirse.
Patricio Noé Crom es guitarrista, compositor y titiritero argentino, con una destacada trayectoria en la escena del tango contemporáneo. Formado en la Academia Nacional del Tango, desarrolló una sólida carrera junto al Dúo Villarreal Crom, con el que realizó más de 15 giras internacionales y editó seis discos.
Además de su trabajo como músico, es creador e intérprete de títeres para teatro, televisión y cine. Participó en el primer largometraje argentino de títeres "Ascenso y caída del Chop Chop Chop", y en 2023 estrenó el documental "El sonido de antes", producido por el INCAA. En 2025 lanzó Ta Bueno Che!, el primer canal de streaming de títeres de Argentina.
Actualmente trabaja en su primer disco solista y en el próximo álbum del Dúo Villarreal Crom.
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