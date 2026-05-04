Adabel Guerrero dio su versión sobre su separación y una supuesta infidelidad

La bailarina habló luego del mensaje de su expareja Martín Lamela y apuntó al desgaste de la relación en medio de rumores de engaño.
Adabel Guerrero salió a dar su versión tras el escándalo que se desató por su separación de Martín Lamela. La polémica explotó luego de un mensaje del empresario en el que habló de una ruptura de confianza, lo que disparó versiones de infidelidad. La actriz respondió con un comunicado en medio de una fuerte repercusión mediática.
En su descargo, Guerrero evitó referirse de manera directa a los rumores y explicó que la separación fue el resultado de un desgaste prolongado. “Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia”, expresó, y remarcó que la prioridad de ambos sigue siendo su hija. La explicación buscó correrse del eje del escándalo.
El mensaje de Lamela había encendido la controversia, al asegurar que en los últimos meses se tomaron decisiones que afectaron la confianza en la pareja. Esa frase alimentó las versiones de un tercero en discordia y convirtió el tema en tendencia. La falta de detalles profundizó las especulaciones.
Sin entrar en ese terreno, Guerrero sostuvo que atravesó un proceso personal que incluyó terapia y una revisión profunda de su vínculo. Afirmó que durante años intentaron sostener la relación, pero que llegó a un punto en el que ya no se sentía bien, con el foco de su relato puesto en una transformación interna.
En el cierre, la bailarina pidió respeto y evitó escalar el conflicto públicamente. También valoró la historia compartida con su expareja y dejó en claro que no profundizará en detalles íntimos. Su postura buscó bajar la tensión en medio de un escándalo que sigue generando repercusiones.
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