Adabel Guerrero dio su versión sobre su separación y una supuesta infidelidad

Sin entrar en ese terreno, Guerrero sostuvo que atravesó un proceso personal que incluyó terapia y una revisión profunda de su vínculo. Afirmó que durante años intentaron sostener la relación, pero que llegó a un punto en el que ya no se sentía bien, con el foco de su relato puesto en una transformación interna.

En el cierre, la bailarina pidió respeto y evitó escalar el conflicto públicamente. También valoró la historia compartida con su expareja y dejó en claro que no profundizará en detalles íntimos. Su postura buscó bajar la tensión en medio de un escándalo que sigue generando repercusiones.