Espectáculos |

Adabel Guerrero dio su versión sobre su separación y una supuesta infidelidad

La bailarina habló luego del mensaje de su expareja Martín Lamela y apuntó al desgaste de la relación en medio de rumores de engaño.

Adabel Guerrero salió a dar su versión tras el escándalo que se desató por su separación de Martín Lamela. La polémica explotó luego de un mensaje del empresario en el que habló de una ruptura de confianza, lo que disparó versiones de infidelidad. La actriz respondió con un comunicado en medio de una fuerte repercusión mediática.

En su descargo, Guerrero evitó referirse de manera directa a los rumores y explicó que la separación fue el resultado de un desgaste prolongado. “Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia”, expresó, y remarcó que la prioridad de ambos sigue siendo su hija. La explicación buscó correrse del eje del escándalo.

El mensaje de Lamela había encendido la controversia, al asegurar que en los últimos meses se tomaron decisiones que afectaron la confianza en la pareja. Esa frase alimentó las versiones de un tercero en discordia y convirtió el tema en tendencia. La falta de detalles profundizó las especulaciones.

El mensaje completo de Adabel Guerrero

image (1)

ADEMÁS: Inesperada confesión de Shakira durante su show en Brasil: "mantengo sola a mi familia"

Sin entrar en ese terreno, Guerrero sostuvo que atravesó un proceso personal que incluyó terapia y una revisión profunda de su vínculo. Afirmó que durante años intentaron sostener la relación, pero que llegó a un punto en el que ya no se sentía bien, con el foco de su relato puesto en una transformación interna.

En el cierre, la bailarina pidió respeto y evitó escalar el conflicto públicamente. También valoró la historia compartida con su expareja y dejó en claro que no profundizará en detalles íntimos. Su postura buscó bajar la tensión en medio de un escándalo que sigue generando repercusiones.

ADEMÁS: Brian Sarmiento dio detalles de su relación con Danelik y le respondió a sus ex

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados