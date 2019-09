Al final, Floppy Tesouro se separó de Rodrigo Fernández Prieto

En su momento ella no quiso dar demasiados detalles, pero ayer fue Adrián Pallares, en Intrusos, quien confirmó que al final están separados. "Del lado de ella no querían confirmar esta situación. Pero vamos a contar que Floppy Tesouro está separada de su marido, Rodrigo Fernández Prieto, hace un tiempo. Él dejó el hogar familiar en donde vivían juntos. Esta mañana, yo le mandé mensaje a Floppy, le adelanté que lo iba a contar acá y nunca me lo terminó de confirmar. Pero yo lo tenía confirmado", dijo el periodista, seguro de su fuente.

Y agregó: "Ella seguía apostando a la pareja, creía que era algo pasajero. Pero podemos confirmar que, desgraciadamente, porque Floppy apostaba a la familia, que está separada".

ADEMÁS: