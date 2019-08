Por un lado, Virginia Gallardo (31), contó que tiempo atrás descubrió que un jugador de fútbol (cuyo nombre no quiso revelar, pero que jugó en Primera y en aquel tiempo estaba afuera del país) estaba queriendo tener algo con ella y con Floppy Tesouro (33) al mismo tiempo. "Lo conocí en un boliche, yo no sabía quién era, pero es súper conocido y él hizo que lo supiera de todas las formas habidas y por haber. Muy facherito", empezó contando. "Pasó el tiempo, coincidimos con Floppy en un trabajo mientras hacíamos gira, creo que estábamos en Mendoza, y ella me contó que estaba saliendo desde hacía un tiempito con alguien. Ella sí llegó a tener algo, yo no", recordó, risueña.

"Él terminó la temporada afuera, ella si lo conocía y a mí me quería levantar, y se nota que lo primero que hizo al llegar al país fue ‘mensaje para todos y todas’", lanzó. "Justo yo estaba con Floppy, dormíamos juntas y estábamos tomando mate", recordó sobre los mensajes del futbolista famoso que les llegaron a las dos. "El tema fue la respuesta. Nos sacamos una selfie y le puse ‘acá de gira con una amiga’. ¡Nunca más!", finalizó, divertidísima sobre su revancha.