Alain Vigneau: una pequeña gran muestra de amor

Sobre su vida y el método de sanción se realizó "Brin d’Amour", una película documental dirigida por Federico Custodio.

Gira, libros y charlas

De visita en nuestro país -en el marco de su gira latinoamericana- Alain Vigneau analiza su paso por Argentina, los talleres de Clown Esencial, los vaivenes de la vida itinerante y su última charla titulada "Clowns y actores, los últimos bufones de la IA", con la participación de Mauricio Dayub y Andrés Neumann en el Chacareran Teatre.

Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro

Alain Vigneau, en su tarea como clown y payaso

Sembrando semillas

A través de su peregrinaje por el todo mundo, tanto con su trabajo artístico como con sus talleres de desarrollo del potencial humano, Alain Vigneau ha generado cambios radicales en las personas que lo siguen. La belleza de la responsabilidad.

Aprender enseñando

Al momento de analizar su recorrido por el camino terapéutico, Alain Vigneau destaca la influencia de su maestro, Claudio Naranjo -psiquiatra y escritor, chileno uno de los máximos referentes de la psicología transpersonal-, y reconoce que sigue formándose con la devolución que le hacen sus alumnos.

No morir, sin haber vivido

Alain Vigneau tuvo un a infancia y una adolescencia muy duras, situaciones que -a través de un proceso muy largo- logró superar gracias al arte, un elemento de salvación que restituye dignidad a la gente y les permite establecer puentes con los demás.

Los payasos no deberían morir

A través de grandes figuras como Marcel Marceau y Charles Chaplin, entre otros, el arteterapeuta Alain Vigneau reflexiona sobre la vida de los payasos, esos seres que "hacen cosas lindas". Su diálogo que mantiene con su niño interior.

"Brin d’Amour", una película documental dirigida por Federico Custodio.

Tiempos difíciles

La adicción a Internet y a las nuevas tecnologías son dos de los males que aquejan a la sociedad de hoy. Ante este panorama, Alain Vigneau reflexiona sobre qué es lo busca la gente en la redes sociales, y donde lo puede encontrar realmente.

El peor miedo

¿Cuál es el mayor miedo de la gente? Durante los años de trabajo terapéutico Alain Vigneau ha logrado encontrar la respuesta a esta pregunta. La necesidad de pertenencia y la importancia de los grupos.

La soledad

El temor a la soledad y la necesidad de estar vinculados con otros. Alain Vigneau analiza la fragilidad técnica que presenta el ser humano respecto al resto de los animales de la Tierra.

Alain Vigneau supo reponerse a los duros golpes que la vida le dio de pequeño.

No le resulto fácil, pero logró cambiar el odio y el dolor de pérdidas inexplicables, por un camino de resiliencia que le diera la posibilidad de ayudar a los otros.

Clown, artista, autor, terapeuta y docente , Alain Vigneau es una pequeña gran muestra de amor.

Instagram: Alain Vigneau

Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna