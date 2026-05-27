Alarma por la salud de Pata Villanueva: la internaron en terapia intensiva

La exmodelo fue ingresada a una clínica y permanece en el sector de cuidados especiales. En el 2021 sufrió un accidente doméstico y, desde entonces, no reapareció públicamente.
El presente de Pata Villanueva genera preocupación. Porque, en las últimas horas, se conoció el sex symbol de los 70 y de los 80, fue internada en terapia intensiva. La exmodelo de setenta y cuatro años debió ser ingresada a un centro de salud y esta en un sector especial de máximos cuidados.
"Pata fue internada en terapia intensiva. Esta estable y fuera de peligro", contó Pilar Smith, integrante de LAM, al anunciar la noticia de último momento, en el programa de las noches de América.
Fue Agustina, una de las hijas de la querida Pata quien confirmó que su mamá, se encuentra alejada del peligro de vida aunque su actual situación la encuentre en el sector de mayores cuidados de una conocida clínica de salud.
Se estima que, con el correr de las horas, el centro de la salud o, incluso, los propios familiares de Villanueva, ofrezcan una suerte de parte médico en donde se conozcan las reales causas que llevaron a la ex del Conejo Tarantini, a un centro de salud para ser asistida de urgencia.
El último episodio conocido de salud de Pata se remonta al 2021 cuando, en Punta del Este, Uruguay, sufrió un inesperado accidente doméstico. Una dura caída le provocó un traumatismo de cráneo que derivó en una larga internación, en un hospital local.
En ese entonces, Villanueva permaneció por un tiempo en coma inducido y fue sometida a distintas intervenciones quirúrgicas para tratar las lesiones y reducir la presión intracraneal, siendo delicado su cuadro de salud general. Luego de lograr el alta médica, su recuperación incluyó varios meses de rehabilitación motriz, lo que la alejó por completo del mundo del espectáculo, hasta la actualidad.
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