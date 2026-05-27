Alarma por la salud de Pata Villanueva: la internaron en terapia intensiva

LOS ANTECEDENTES DE LA DELICADA SALUD DE PATA

El último episodio conocido de salud de Pata se remonta al 2021 cuando, en Punta del Este, Uruguay, sufrió un inesperado accidente doméstico. Una dura caída le provocó un traumatismo de cráneo que derivó en una larga internación, en un hospital local.

Pata Villanueva, nota Una de las parejas más explosivos que supo tener el mundo del espectáculo: Pata con el Conejo Tarantini.

En ese entonces, Villanueva permaneció por un tiempo en coma inducido y fue sometida a distintas intervenciones quirúrgicas para tratar las lesiones y reducir la presión intracraneal, siendo delicado su cuadro de salud general. Luego de lograr el alta médica, su recuperación incluyó varios meses de rehabilitación motriz, lo que la alejó por completo del mundo del espectáculo, hasta la actualidad.