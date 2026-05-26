Beto Casella contó el drama familiar que vivieron con uno de sus nietos: "Nació sin muchos órganos..."

LA VERSIÓN DE BETO ABUELO

"Soy baboso, como todos los abuelos. Pero imaginando y planeando cuando pueda acompañarlos o llevarlo a Gaby a la cancha si es que sale futbolero. O con Mile y Fede compartiendo cosas que hoy todavía no podemos porque son muy chiquitos. Lo veo siempre", compartió, Beto, durante la nota con Nico Peralta.

"La palabra abuelo me encanta y hasta estaba un poquito apurado por serlo. Un poco que yo le estaba reclamando a Juampi sobre todo, que está en pareja hace más tiempo. ´Che, loco, dale, tengan un chico. No me quiero ir de este plano sin vivir esa experienci´, le decía. Así que ya me dieron tres", cerró, Casella.