Beto Casella contó el drama familiar que vivieron con uno de sus nietos: "Nació sin muchos órganos..."

El conductor de BTV compartió los detalles de la dura historia familiar que atravesó con uno de sus nietos. "Fue tremendo. Hay pocos chicos que viven en esa situación".
Por primera vez, Beto Casella abrió las puertas de su intimidad y contó el drama familiar que atravesó. El conductor de BTV, en las noches de América, compartió los detalles de la complicada llegada al mundo de su nieto mayor y de sus difíciles primeros años de vida. "Nació con cinco meses".
"Tengo dos hijos: Juan Pablo tiene 34 años y Franco, 30. Juampi se está recibiendo de psicólogo, es counselor, que es otra carrera, y ya tiene consultantes. Un counselor tiene consultantes, no pacientes", comenzó Beto, en una nota para Revista Pronto, al referirse a su entorno más 2cercano.
"Eso de ser abuelo me fascina. Es espectacular. Están los mellizos, Milena y Fede, que son bebés de pocos meses y antes llegó Gaby, que nació prematuro. Nació a los cinco meses. Fue tremendo. Hay pocos chicos que viven en esa situación. Los mellizos fueron sietemesinos y lo de Gaby fue un milagro, porque nació sin muchos órganos desarrollados en la panza".
"Los tuvo que desarrollar afuera. No sé cómo hicieron los ángeles de neonatología del Italiano de San Justo y Dios para mantenerlo con vida. Lo normal es que no lo pase, que no sobreviva. Se llama Gabriel, tiene cinco años y nació en pandemia", compartió, Casella. "Es un chico feliz, que todo lo fue consiguiendo más tarde, porque es como si hubiera nacido muy prematuro. Todo le fue costando un poco más, desde hablar hasta empezar a caminar. Pero hoy es un chico feliz, que lo vemos caminar y decimos: ´Ahí va el milagro de Dios´”.
"Soy baboso, como todos los abuelos. Pero imaginando y planeando cuando pueda acompañarlos o llevarlo a Gaby a la cancha si es que sale futbolero. O con Mile y Fede compartiendo cosas que hoy todavía no podemos porque son muy chiquitos. Lo veo siempre", compartió, Beto, durante la nota con Nico Peralta.
"La palabra abuelo me encanta y hasta estaba un poquito apurado por serlo. Un poco que yo le estaba reclamando a Juampi sobre todo, que está en pareja hace más tiempo. ´Che, loco, dale, tengan un chico. No me quiero ir de este plano sin vivir esa experienci´, le decía. Así que ya me dieron tres", cerró, Casella.
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