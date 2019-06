Alberto Ajaka: "El país dejó caer la marca cultural cine argentino"

EL ACTOR PROTAGONIZA JUNTO A GUADALUPE DOCAMPO EL FILM DE ALBERTO ROMERO INFIERNO GRANDE, "UN WESTERN PAMPEANO DE HUMOR CORROSIVO". Y DICE QUE HAY QUE TOMAR LA INDUSTRIA NACIONAL COMO UNA INVERSION.

Alberto Ajaka protagoniza Infierno Grande junto a Guadalupe Docampo. La película de Alberto Romero es una fábula poética sobre la maternidad, la naturaleza y la violencia. "Estoy contento con el resultado de la película, más allá de que es lo que los protagonistas dicen siempre, jaja", expresó el actor, y agregó: "Me parece una película con muchas decisiones de autor, más allá de lo biográfico o de lo personal. Su poética y su estética están presentes, sin dudas. Y tiene una pretensión de lenguaje cinematográfico. Es un western pampeano familiar, de género. La protagonista, que es una heroína, es una embarazada. Tiene actuaciones, música y fotografía muy sólidas. La realidad está presente, es dramática, con tragedia, pero también con comedia. Un humor corrosivo... Y la llanura pampeana da un marco de película fantasiosa. El antagonista o villano, que soy yo, está toda la película con un tiro en la cabeza y el relato se lo banca. Cuando la estaba haciendo me parecía raro, pero salió bien, sólida. No es un thriller normal, tiene cuestiones poéticas".