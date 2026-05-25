Espectáculos |

Los American Music Awards 2026: a qué hora empiezan y dónde ver la gala

Taylor Swift lidera las nominaciones de los AMA 2026 y la ceremonia contará con shows de Karol G, BTS, Billy Idol junto a Twenty One Pilots, desde Las Vegas.

La 52° edición de los American Music Awards se celebrará este lunes en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y volverá a reunir a algunas de las figuras más importantes de la música internacional, en una ceremonia que comenzará a las 21 hora local, y podrá verse en vivo por streaming a través de Paramount+, mientras que en Estados Unidos será transmitida por CBS.

La gala estará conducida por Queen Latifah, quien tomará el relevo luego de la edición 2025 encabezada por Jennifer Lopez. Este año, además, los organizadores apuestan a una ceremonia con fuerte presencia de artistas pop, latinos y referentes del K-pop, en una edición marcada por el peso de las plataformas digitales y el voto del público.

queen-latifah-american-music-awards-livestream
Queen Latifah conducirá la ceremonia desde Las Vegas.

Queen Latifah conducirá la ceremonia desde Las Vegas.

Taylor Swift aparece como la máxima favorita de la noche con ocho nominaciones. La cantante, que ya es la artista más premiada en la historia de los AMA, competirá en categorías centrales como Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Detrás se ubican Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y sombr, con siete menciones cada uno.

La ceremonia también tendrá una fuerte presencia latina. Karol G, nominada en tres categorías, será distinguida con el premio “Artista Internacional de Excelencia” y además ofrecerá un show en vivo. A la lista de actuaciones se suman Maluma, Billy Idol, Teddy Swims, Keith Urban, Twenty One Pilots y The Pussycat Dolls junto a Busta Rhymes.

Otro de los focos estará puesto en BTS, que confirmó su presencia en la gala y competirá en distintas categorías vinculadas al K-pop y a la canción del verano.

La ceremonia podrá seguirse en vivo por Paramount+ y quedará disponible en la plataforma para ver a demanda desde el martes 26 de mayo. Los ganadores son elegidos mediante votación del público.

Los principales nominados de los American Music Awards 2026

Artista del año

  • Bad Bunny
  • Bruno Mars
  • BTS
  • Harry Styles
  • Justin Bieber
  • Kendrick Lamar
  • Lady Gaga
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift

Artista nuevo del año

  • Alex Warren
  • Ella Langley
  • KATSEYE
  • Leon Thomas
  • Olivia Dean
  • sombr

Álbum del año

  • Cardi B – AM I THE DRAMA?
  • Fuerza Regida – 111xpantia
  • Justin Bieber – SWAG
  • Lady Gaga – Mayhem
  • Morgan Wallen – I’m The Problem
  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • Playboi Carti – MUSIC
  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Tate McRae – So Close to What
  • Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del año

  • Alex Warren – “Ordinary”
  • Ella Langley – “Choosin’ Texas”
  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
  • Kehlani – “Folded”
  • Leon Thomas – “MUTT”
  • Morgan Wallen – “I’m The Problem”
  • Olivia Dean – “Man I Need”
  • Sabrina Carpenter – “Manchild”
  • sombr – “back to friends”
  • Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Colaboración del año

  • BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”
  • David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”
  • Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”
  • PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
  • Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”

ADEMÁS: Arjona suma tres nuevas fechas en Buenos Aires

Canción social del año

  • Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
  • PinkPantheress – “Illegal”
  • Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”
  • Tyla – “CHANEL”
  • Zara Larsson – “Lush Life”

Mejor banda sonora

  • KATSEYE – “Gnarly”
  • ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
  • Sabrina Carpenter – “Manchild”
  • Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
  • Tyla – “CHANEL”

Mejor soundtrack

  • F1 The Album
  • Hazbin Hotel: Season Two
  • KPop Demon Hunters
  • Wicked: For Good
  • Charli xcx – Wuthering Heights

Gira del año

  • Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”
  • Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”
  • Lady Gaga – “The Mayhem Ball”
  • Oasis – “Oasis Live ‘25 Tour”
  • Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Gira Revelación

  • Benson Boone – “American Heart World Tour”
  • Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”
  • The Marías – “Submarine Tour”
  • Megan Moroney – “Am I Okay? Tour”
  • Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”

Álbum Revelación del Año

  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • sombr – I Barely Know Her
  • Zara Larsson – Midnight Sun

Mejor Canción del Recuerdo

  • 4 Non Blondes – “What’s Up”
  • Black Eyed Peas – “Rock That Body”
  • Goo Goo Dolls – “Iris”

Mejor Interpretación Vocal

  • Alex Warren – “Ordinary”
  • The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
  • Lady Gaga – “Abracadabra”
  • RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
  • Sienna Spiro – “Die on this Hill”

Canción del Verano

  • Alex Warren – “FEVER DREAM”
  • Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”
  • BTS – “SWIM”
  • Ella Langley – “Choosin’ Texas”
  • Harry Styles – “American Girls”
  • Noah Kahan – “The Great Divide”
  • PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
  • sombr – “Homewrecker”
  • Tame Impala, JENNIE – “Dracula”
  • Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”

Mejor Artista Pop Masculino

  • Alex Warren
  • Benson Boone
  • Ed Sheeran
  • Harry Styles
  • Justin Bieber

Mejor Artista Pop Femenina

  • Lady Gaga
  • Olivia Dean
  • Sabrina Carpenter
  • Tate McRae
  • Taylor Swift

Artista Pop Revelación

  • KATSEYE
  • Sienna Spiro
  • Zara Larsson

Mejor Canción Pop

  • Alex Warren – “Ordinary”
  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
  • Olivia Dean – “Man I Need”
  • Sabrina Carpenter – “Manchild”
  • Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor Álbum Pop

  • Lady Gaga – Mayhem
  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Tate McRae – So Close to What
  • Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Mejor Artista Latino Masculino

  • Bad Bunny
  • Junior H
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

Mejor Dúo o Grupo Latino

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Firme
  • Grupo Frontera
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda

Mejor Artista Latino Femenina

  • Gloria Estefan
  • KAROL G
  • Natti Natasha
  • ROSALÍA
  • Shakira

Artista Revelación Latino

  • Beéle
  • Kapo
  • Netón Vega

Mejor Canción Latina

  • Bad Bunny – “NUEVAYoL”
  • benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”
  • Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”
  • Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”
  • KAROL G – “LATINA FOREVA”

Mejor Álbum Latino

  • Fuerza Regida – 111xpantia
  • KAROL G – Tropicoqueta
  • Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
  • Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA
  • ROSALÍA – Lux

Mejor Artista de Rock/Alternativo

  • Deftones
  • Linkin Park
  • The Marías
  • Sleep Token
  • Twenty One Pilots

Artista Revelación de Rock/Alternativo

  • Geese
  • Gigi Perez
  • sombr

Mejor Canción de Rock/Alternativo

  • Noah Kahan – “The Great Divide”
  • Linkin Park – “Up From the Bottom”
  • sombr – “back to friends”
  • Sublime – “Ensenada”
  • Tame Impala – “Dracula”

Mejor Álbum de Rock/Alternativo

  • Sleep Token – Even in Arcadia
  • sombr – I Barely Know Her
  • Tame Impala – Deadbeat
  • Twenty One Pilots – Breach
  • Zach Bryan – With Heaven on Top

Mejor Artista Dance/Electrónica

  • Calvin Harris
  • David Guetta
  • Fred again..
  • ILLENIUM
  • John Summit

Mejor Artista de K-Pop Masculino

  • ATEEZ
  • BTS
  • ENHYPEN
  • Stray Kids
  • TOMORROW X TOGETHER

Mejor Artista de K-Pop Femenina

  • aespa
  • BLACKPINK
  • ILLIT
  • LE SSERAFIM
  • TWICE

Mejor Artista de Afrobeats

  • Burna Boy
  • MOLIY
  • Rema
  • Tyla
  • Wizkid

Mejor Artista Americana/Folk

  • Lord Huron
  • The Lumineers
  • Mumford & Sons
  • Noah Kahan
  • Tyler Childers

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados