La promesa que cumplió Ulises Bueno por Belgrano campeón y su dedicatoria a Rodrigo

En diálogo con la periodista Day Terradas, de Cadena 3, Ulises destacó un detalle que consideró especial en relación con el campeonato obtenido: “El árbitro adicionó ocho minutos y terminó en el 53, la edad de Rodrigo”.

La caravana partió desde la zona de El Tropezón y rápidamente reunió a hinchas, amigos y seguidores que decidieron acompañarlo. Con ropa deportiva y la camiseta suplente de Belgrano, el cantante avanzó entre saludos, muestras de afecto y el aliento constante de la gente.

El momento más conmovedor ocurrió al llegar a la Virgen de Lourdes, en Alta Gracia. Allí, profundamente movilizado, Ulises no pudo contener las lágrimas y, rodeado de fanáticos del Pirata, recordó nuevamente a su hermano con una frase cargada de emoción: “Mi hermano estaría muy feliz”.