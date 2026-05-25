La promesa que cumplió Ulises Bueno por Belgrano campeón y su dedicatoria a Rodrigo

El día después de la consagración del Pirata contra River, el cantante cordobés decidió recorrer en bicicleta el camino hasta Alta Gracia. Allí, se emocionó al recordar al Potro: "Mi hermano estaría muy feliz".
La pasión de los hinchas de Belgrano dejó una nueva escena inolvidable, esta vez con Ulises Bueno como protagonista. Tras la consagración del Pirata frente a River en la final del Torneo Apertura 2026, el cantante decidió cumplir la promesa que había realizado durante el partido: recorrer en bicicleta el camino hasta Alta Gracia.
Todo comenzó cuando Belgrano perdía 2 a 1 y Ulises, movido por la fe y la emoción, aseguró que si el equipo del Ruso Zielinski lograba dar vuelta el resultado, al día siguiente haría una travesía especial en bici. Al final, la remontada se concretó en los últimos minutos del partido y el artista no dudó en mantener su palabra.
La celebración tuvo también un fuerte componente emocional, ya que coincidió con el cumpleaños de su hermano, Rodrigo Bueno. A lo largo del recorrido, en imágenes y videos difundidos en redes sociales, se lo pudo ver visiblemente emocionado al recordar al Potro, fanático del club cordobés y fallecido el 24 de junio de 2000.
En diálogo con la periodista Day Terradas, de Cadena 3, Ulises destacó un detalle que consideró especial en relación con el campeonato obtenido: “El árbitro adicionó ocho minutos y terminó en el 53, la edad de Rodrigo”.
La caravana partió desde la zona de El Tropezón y rápidamente reunió a hinchas, amigos y seguidores que decidieron acompañarlo. Con ropa deportiva y la camiseta suplente de Belgrano, el cantante avanzó entre saludos, muestras de afecto y el aliento constante de la gente.
El momento más conmovedor ocurrió al llegar a la Virgen de Lourdes, en Alta Gracia. Allí, profundamente movilizado, Ulises no pudo contener las lágrimas y, rodeado de fanáticos del Pirata, recordó nuevamente a su hermano con una frase cargada de emoción: “Mi hermano estaría muy feliz”.
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