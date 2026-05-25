Arjona suma tres nuevas fechas en Buenos Aires

El artista guatemalteco agregó tres nuevos shows para el 1, 2 y 5 de julio que se agregarán a los 14 funciones programadas inicialmente en el Movistar Arena.
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona volverá a hacer historia en Argentina al anunciar tres nuevas fechas en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber agotado las 14 funciones previstas inicialmente y en tiempo récord. Con estas nuevas funciones, el artista alcanzará un total de 17 conciertos, logrando un récord absoluto en el país.
Las nuevas presentaciones serán el miércoles 1, jueves 2 y domingo 5 de julio de 2026, y las entradas estarán disponibles a partir del próximo martes 26 de mayo. Este anuncio llega después de la espectacular respuesta del público argentino, que agotó rápidamente todas las funciones programadas para mayo, marcando uno de los mayores niveles de convocatoria para un espectáculo internacional en el país.
La gira "Lo que el Seco no dijo" comenzó el 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago con entradas agotadas, iniciando un recorrido de más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico y se produce luego de la histórica cifra de 23 conciertos que Arjona realizó en Guatemala -a finales de 2025- reafirmando su vigencia y poder de convocatoria a lo largo de cuatro décadas de carrera.
Con estos nuevos conciertos en Buenos Aires, el cantautor guatemalteco no solo amplía su presencia en uno de los mercados más importantes de la música en español, sino que ratifica su lugar como uno de los artistas más convocantes de la escena latina.
En cada una de sus presentaciones en el Movistar Arena, Ricardo Arjona despliega un repertorio que combina clásicos de su carrera junto a los temas emblemáticos como "Señora de las Cuatro Décadas", "Te conozco" y "Acompáñame a estar solo" y además, incluye canciones de su más reciente trabajo, como "Despacio que hay prisa", "Fuiste tú", "Minutos" y "Mujeres".
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