Arjona suma tres nuevas fechas en Buenos Aires

La gira "Lo que el Seco no dijo" comenzó el 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago con entradas agotadas, iniciando un recorrido de más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico y se produce luego de la histórica cifra de 23 conciertos que Arjona realizó en Guatemala -a finales de 2025- reafirmando su vigencia y poder de convocatoria a lo largo de cuatro décadas de carrera.

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Con estos nuevos conciertos en Buenos Aires, el cantautor guatemalteco no solo amplía su presencia en uno de los mercados más importantes de la música en español, sino que ratifica su lugar como uno de los artistas más convocantes de la escena latina.

En cada una de sus presentaciones en el Movistar Arena, Ricardo Arjona despliega un repertorio que combina clásicos de su carrera junto a los temas emblemáticos como "Señora de las Cuatro Décadas", "Te conozco" y "Acompáñame a estar solo" y además, incluye canciones de su más reciente trabajo, como "Despacio que hay prisa", "Fuiste tú", "Minutos" y "Mujeres".